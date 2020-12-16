banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Binlerce imam, müezzin ve öğretici mahkemelere başvuracak
Binlerce imam, müezzin ve öğretici mahkemelere başvuracak
Uçuşlarda yeni dönem başlıyor
Uçuşlarda yeni dönem başlıyor
Kaşıkçı'nın arkadaşı için de infaz timi gönderildi mi?
Kaşıkçı'nın arkadaşı için de infaz timi gönderildi mi?
Covid-19 Takip Merkezleri Açılıyor
Covid-19 Takip Merkezleri Açılıyor

Bilecikli çiftinin yeni geçim kaynağı ahududu ve böğürtlen olacak

Tarım ve Orman Bilecik İl Müdürlüğünce hazırlanan ’’Bereketli Topraklar Kırmızı Meyvelerle Buluşuyor’’ projesi kapsamında merkeze bağlı Ulupınar Köyünde Bilecik Valisi Bilal Şentürk’ün katılımıyla ahududu ve böğürtlen fidanları toprakla buluştu.

Genel 16.12.2020, 10:31
2
Bilecikli çiftinin yeni geçim kaynağı ahududu ve böğürtlen olacak

Tarım ve Orman Bilecik İl Müdürlüğünce hazırlanan ’’Bereketli Topraklar Kırmızı Meyvelerle Buluşuyor’’ projesi kapsamında merkeze bağlı Ulupınar Köyünde Bilecik Valisi Bilal Şentürk’ün katılımıyla ahududu ve böğürtlen fidanları toprakla buluştu.

Vali Bilal Şentürk, eşi Münevver Şentürk, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Ulupınar Köy Muhtarı Yalçın Nar, sivil toplum örgütü temsilcileri ile ahududu ve böğürtlen yetiştiriciliği uygulama alanında gerçekleştirilen fidan dikimi gerçekleştirdi. Burada bir konuşma yapan Vali Şentürk, böyle güzel, mümbit, verimli toprakları olan, geçmişi de geleceği de parlak olan Bilecik’i daha da güzelleştirmek, potansiyelini en iyi şekilde değerlendirebilmek için her alanda çalıştıklarını, bu çalışmaların karşılığını bulmasının sahiplenilmesiyle mümkün olabileceğini ifade etti. Gençleri de projelerin ve çalışmaların içerisine çekilmesi gerektiği vurgusu yapan Vali Şentürk, şunları kaydetti:

’’Tüm dünyayı saran virüs hayatımızı etkiledi. Toprak her şeyin başı, vazgeçemediğimiz sağlıktan sonra gıda geliyor. Bu topraklar bu kadar verimliyse hem kendimizi, hem ülkemizi, hem de dünyayı doyurabilecek şekilde potansiyellerimizi değerlendirmeliyiz. Bu köyde üreticimiz, ailesiyle örnek model ortaya koyuyor. Başkasına örnek olabilecek çalışma içerisine girenleri bir taraftan da biz tutuyoruz. Yükü ağırsa bu yükü hafifletmek noktasında, önünü açmak noktasında, herkese örnek olması noktasında katkı sağlamaya çalışıyoruz. Örnek çalışmalarla bu işi teşvik etmek istiyoruz. Devletimizin, Tarım ve Orman Bakanlığımızın ciddi destekleri var. Bir taraftan tarımı diri tutacağız, bir taraftan da teşvik edeceğiz. Onun için örnek çalışmaların arkasındayız. Yeni bir projeyle çileğin yanında ahududu ve böğürtlen dikimi gerçekleştireceğiz. Ahududu ve böğürtlen, piyasasında karşılığı olan, meyve olarak beğeni alan, ekonomik değeri ve katma değeri yüksek olan ürünler. İnşallah buradan güzel gelirler elde edilir. Üreticimize hayırlı, bereketli olmasını diliyorum.’’

"Ulupınar köyümüz model ve örnek bir köy haline geldi"

Tarım ve Orman İl Müdürü Yoldaş da 2019 yılında Ulupınar köyünde çiftçi ve sanayici buluşması projesini gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, ’’Köyümüz model ve örnek bir köy haline geldi. Uygulanan çilek projesi, çiftçilerimize ve üreticilerimize örnek olacak bir proje haline geldi. Birim alanından yüksek verim elde etmemiz için küçük parçalarda daha katma değeri yüksek olan ürünlerin yetiştirilmesi için deneme alanları kuruyoruz ve çiftçimizi bu şekilde yönlendiriyoruz’’ dedi.

Konuşmaların ardından Vali Şentürk, eşi Münevver Şentürk ve beraberindekiler, ’’Ahududu’’ ve ’’Böğürtlen’’ fidanlarını toprakla buluşturdu.

Küçük ölçekli aile işletmelerinin refah ve gelir seviyelerini yükseltmeye olanak sağlanacak

2 dekarlık alanda haritage ahududu çeşidinden 300 adet, aksu kırmızısı ahududu çeşidinden 200 adet ve jumbo çeşit böğürtlenden ise 500 adet fidan dikimiyle gerçekleştirilecek projede modern tekniklerin kullanılması hedefleniyor. Damlama sulama sisteminin yaygınlaşması ile bölge üretim şekline örnek teşkil eden bir üretim modeli gerçekleştirilecek. Bu üretim şekliyle ekstansif tarımdan, entansif tarıma geçilerek birim alandan alınan verimin artırılması sağlanacak. Küçük ölçekli aile işletmelerinin refah ve gelir seviyelerini yükseltmeye olanak sağlanabilecek.

2021 yılı için 1 ton ahududu, böğürtlen alınması bekleniyor

Toplam üretim parselinden 2021 yılı için 1 ton ahududu, böğürtlen alınması beklenirken, 2022 yılında ise üretim alanının verim çağında olması ve 4 tonluk meyve veriminin olması bekleniyor. Ekonomik ömrü 15 yıl olan parsellerin, yeni kurulacak tesisler için ikinci yılından itibaren 5 yıl boyunca her bir fidandan en az beş adet fidan elde edilmesi planlanmaktadır.
banner427
Yorumlar (0)
banner422
yer yer hafif yoğunluklu yağış
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 12 26
2. Galatasaray 11 23
3. Fenerbahçe 12 23
4. Beşiktaş 11 19
5. Göztepe 12 18
6. Gaziantep FK 11 18
7. Kasımpaşa 12 18
8. Hatayspor 10 18
9. Karagümrük 12 17
10. Malatyaspor 11 16
11. Konyaspor 11 15
12. Başakşehir 12 15
13. Rizespor 11 15
14. Trabzonspor 12 14
15. Antalyaspor 12 14
16. Sivasspor 11 11
17. Gençlerbirliği 11 11
18. Kayserispor 11 10
19. Erzurumspor 12 9
20. Denizlispor 11 6
21. Ankaragücü 10 5
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 13 27
2. Altınordu 14 27
3. Giresunspor 14 26
4. Ankara Keçiörengücü 14 24
5. Altay 13 23
6. Adana Demirspor 13 22
7. İstanbulspor 12 21
8. Samsunspor 13 21
9. Bursaspor 14 20
10. Bandırmaspor 14 15
11. Balıkesirspor 12 15
12. Menemen Belediyespor 13 14
13. Ümraniye 14 14
14. Boluspor 13 13
15. Akhisar Bld.Spor 13 13
16. Adanaspor 10 12
17. Ankaraspor 13 9
18. Eskişehirspor 14 2
Takımlar O P
1. Tottenham 12 25
2. Liverpool 12 25
3. Leicester City 12 24
4. Southampton 12 23
5. Chelsea 12 22
6. West Ham 12 20
7. Everton 12 20
8. M. United 11 20
9. Man City 11 19
10. Aston Villa 10 18
11. Crystal Palace 12 17
12. Newcastle 11 17
13. Wolverhampton 12 17
14. Leeds United 12 14
15. Arsenal 12 13
16. Brighton 12 10
17. Burnley 11 9
18. Fulham 12 8
19. West Bromwich 12 6
20. Sheffield United 12 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 26
2. Atletico Madrid 11 26
3. Real Madrid 12 23
4. Villarreal 13 22
5. Sevilla 11 19
6. Cádiz 12 18
7. Granada 12 18
8. Barcelona 11 17
9. Real Betis 13 16
10. Eibar 13 15
11. Valencia 13 14
12. Athletic Bilbao 12 14
13. Elche 11 14
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Getafe 12 13
16. Real Valladolid 13 13
17. Celta de Vigo 12 13
18. Levante 12 11
19. Huesca 13 11
20. Osasuna 12 11