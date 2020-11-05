Bilecik’in kalbi ’’İzmir’’ için atıyor

Bilecik Valiliği koordinasyonunda başlatılan kampanya kapsamında İzmir’deki afetzedelere için toplanan bin 395 battaniye ve 417 gıda kolisi ile 27 bin 500 adet rol ekmeğin bulunduğu tırlar yola çıkarıldı.

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, ihtiyaç sahibi afetzedelere ulaştırılmak üzere, valilik koordinasyonunda, İl ve ilçe sosyal yardımlaşma vakıfları kanalıyla, kaymakamlıklar, sivil toplum kuruluşları ile hayırsever vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen kampanyada toplanan gıda ve battaniyeler, İzmir’e uğurlandı.

"Bu bazen sel, bazen deprem, bazen de virüs şeklinde karşımıza çıkabiliyor"

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Valilik önünde yardım tırlarının uğurlanması öncesi yaptığı açıklamada, İzmir’deki depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi. Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu belirten Vali Şentürk, ’’Bu bazen sel, bazen deprem, bazen de virüs şeklinde karşımıza çıkabiliyor. Hem virüsle mücadelede gösterdiği hassasiyet, hem de İzmir’in uğradığı büyük deprem sonrası ortaya çıkacak ihtiyaçların karşılanmasında Bilecikli hayırseverlerimiz, kaymakamlıklarımız ve STK’lar hassasiyetlerini gösterdiler. Yaklaşık 2 tır malzememizi İzmir’e yolcu ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.

" Depremin yaralarını biz millet olarak çok tabi kolay sarabiliyoruz, işte böyle kenetleniyoruz"

Yardımseverlere teşekkür eden Vali Şentürk, şunları kaydetti:

’’Bu afetler bizim birlik ve beraberliğimizi en iyi sergilediğimiz dönemler oluyor. Bu birbirimizi kalpten sevdiğimizin samimi olduğumuzun göstergesi. Elazığ’da deprem olduğunda Bilecikli yine seferber olmuştu, İdlib’e yine seferber olmuştu. Tekrar İzmir’deki deprem nedeniyle de yine seferberlik havası oluştu. Bu şekilde organize olan, organize edilerek temin edilen yardım malzememizi İzmir’e uğurladık. Allah yollarını açık etsin, Allah bir daha bu tür afetler yaşatmasın. Biliyoruz ki zor zamanda biz hemen kenetlenebiliyoruz. Millet olarak bizim en üstün, en güçlü tarafımız bu. Devletiyle milletiyle bütün sivil toplum örgütleriyle el birliği içerisinde sorunlarımızın üstesinden geliyoruz. Onun için birbirimizi gerçekten sevelim. Bir taraftan deprem gibi afetleri yaşıyoruz ama bu pandemi mücadelesi de yine bir afettir. Bu noktada da hassasiyetin en üst seviyeye çıkarması gerektiğini bir kere daha bu vesileyle vurgulamak istiyoruz. Depremin yaralarını biz millet olarak çok tabi kolay sarabiliyoruz, işte böyle kenetleniyoruz. Yaraları bu millet sarar geçmişte sardı, bundan sonra da saracaktır.’’

Vali Şentürk’ün açıklamasının ardından bin 395 battaniye ve 417 gıda kolisi ile 27 bin 500 adet rol ekmeğin bulunduğu tırlar yola çıkarıldı.