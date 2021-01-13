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Bilecik’in ’Cumalıkzık’ı Günüören oluyor

Osmanlı Devleti’nden kalma sivil mimarı örneği konakları ile geçmişten günümüze tarihi bir köprü konumunda olan Bilecik’in Günüören Köyü’nün turizme kazandırılması noktasında düğmeye basıldı.

Genel 13.01.2021, 13:14
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Bilecik’in ’Cumalıkzık’ı Günüören oluyor

Osmanlı Devleti’nden kalma sivil mimarı örneği konakları ile geçmişten günümüze tarihi bir köprü konumunda olan Bilecik’in Günüören Köyü’nün turizme kazandırılması noktasında düğmeye basıldı.

Osmanlı Devleti döneminde Ahi Yunus Zaviyesi’ne bağlı ‘Vakıf Köyü’ olarak kurulan Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Günüören Köyü, geleneksel sokakları, ahşap ve kerpiç kullanılarak inşa edilen konakları, doğal güzellikleri ile daha önceleri birçok kez ulusal basında geniş yer almıştı. Osmaneli’nin turizm açısından önemli bir değer olan ve ilçeye tarihi Sufi Yolu üzerinde 6 kilometre mesafede bulunan Günüören Köyü’nde halen devam eden ipekböcekçiliği yetiştiriciliği tekrardan ayağa kaldırmak ve Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü tarafından tescillenen İpekböceği evlerini turizme kazandırmak için Bilecik Valiliği ve Osmaneli Belediyesi işbirliği yapacak. Osmaneli Belediyesi restorasyon ekibince gerçekleştirilecek olan çalışmalara, Bilecik Valiliği malzeme desteği sağlayacak. Özellikle restorasyonlarda en çok ihtiyaç duyulan ahşap malzeme konusunda Bilecik Valiliği’nin bu noktada Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’nden destek alacak ve Osmaneli Belediyesi bu kapsamda restorasyon çalışmalarını hızlandıracak.

Günüören’de ipekböcekçiliği yeniden canlanacak

İpekböcekçiliği yetiştiriciliği konusunda Bilecik Valiliği’nin yürüttüğü proje kapsamında Osmaneli merkez ve Günüören Köyü’nde yeniden İpekböcekçiliğinin canlandırılması için Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Osmaneli Belediyesi ve Bilecik Koza Tarım Satış Kooperatifi destekleri ile köy eski tarihi misyonuna dönecek.

“Bu yıl da müdahale etmezsek tarihi binalar yıkılacak”

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Günüören Köyü’nde yapılan incelemeler sırasında, konaklara bu yıl da müdahale edilmezse seneye çoğunun kendiliğinden yıkılacağını söylerken, “Tarihi ve kültürel değerlerimizin korunması için Bilecik Valimizin de destekleri ile inşallah bu yıl restorasyonlara başlarız. Kültür Turizm Müdürü Serkan Bircan’a ve Bilecik Koza Tarım Satış Kooperatifi Müdürü Ali Çakır’a ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Osmaneli ile Günüören Köyü’ni birbirine bağlayan 6 kilometrelik tarihi Sufi Yolu da turizm çalışmaları kapsamında tekrardan kullanılabilir hale getirilecek. Osmaneli ile Günüören Köyü arasındaki Sufi Yolu’nun açılması ile birlikte, ilçeden köye ulaşım 10 kilometre kısalmış olacak" dedi.

Osmaneli’ne ipekböceği fabrikası kurulması hedefleniyor

Başkan Şahin son olarak, Osmaneli Belediyesi’nin bu yıl bin adet fidanı toprakla buluşturarak İpekböcekçiliği Projesine destek verdiğini belirterek, “Osmaneli merkez ve Günüören köylerimizde ipekböcekçiliği yetiştiriciliğini istenilen seviyeye çıkartacağız. İnşallah Osmaneli de eski ipek fabrikasının yerine küçükte olsa yeni bir ipek fabrikasını kazandırırız” dedi.

"Tarihi evleri yerinde inceleme ve turizme kazandırılması amacıyla incelemede bulunduk"

Bilecik İl Kültür Turizm Müdürü Serkan Bircan ise Günüören Köyü’nde yaptıkları incelemeler sonrasında yaptığı açıklamada, “Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak, Osmaneli Belediye Başkanımız Münür Şahin, Kozabirlik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Çakır ve Kozabirlik Bilecik Sorumlusu Ahmet Genç ile birlikte Osmaneli İlçemize bağlı ipekçilik üzerine yıllarca emek veren ve tarihi dokusu ile önem arz eden Günüören Köyündeki tarihi evleri yerinde inceleme ve turizme kazandırılması amacıyla incelemede bulunduk. Destekleri için Kozabirlik Koza Tarım ve Satış Kooperatifimize ve Osmaneli Belediye Başkanlığımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.
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