Bilecik’e yapılacak olan 28 milyon liralık "Oba Gençlik Kampı Projesi" onaylandı

Bilecik’in Söğüt ilçesine yapılması planlanan ve 28 milyon değerinde tutacak olan "Oba Gençlik Kampı Projesi" onaylandı.

Osmanlı Devletinin kurulduğu topraklar olan Söğüt’e geçmiş ile geleceği, dün ile yarını aynı mekanda buluşturacak olan "Oba Gençlik Kampı Projesi", Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ve Bilecik Valisi Bilal Şentürk arasından imzalanan protokol kapsamında onaylanarak 28 milyon liralık ödenek aktarımı gerçekleştirildi.

Konu hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Milletvekili Selim Yağcı, "Diriliş, kuruluş ve kurtuluşun şehri Bilecik’imizin ve kadim ilçemiz Söğüt’ümüzün hayali olan projeyi ete kemiğe büründüren imzalar atıldı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun destekleriyle Oba Gençlik Kampı Projesine 28 milyon liralık ödenek aktarımı gerçekleştirilecek" dedi.