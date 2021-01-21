Bilecik son yılların en soğuk gecesini yaşadı

Bilecik’te geçtiğimiz hafta etkisi gösteren yoğun kar yağışı sonrası hava sıcaklıkları bir hayli düştü. Sıcaklığın eksi 23 dereye kadar indiği kentte son yılların en soğuk günlerinden biri yaşandı.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası geceleri havanın ayaza çekmesiyle termometreler eksi 20’leri gösterirken yüksek kesimlerdeki köylerde ise sıcaklık eksi 23 dereye kadar indi. Don ve buzlanmaya karşı Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçe halkına uyarılarda bulunurken, sürücülerin zincir takmadan yola çıkmamaları konusunda uyararak, "Yaşanacak don ve buzlanmaya karşı sürücülerimizin de dikkatli olmalarını, zorunlu olmadığı sürece trafiğe çıkmamalarını, zincir ve çekme halatı bulundurmalarını önemli tavsiye ediyorum” dedi.