Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Akyol: "Öğretmenlerin de yer aldığı meslek gruplarının töhmet altında bırakılmasını kınıyoruz"

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Sami Akyol, Belediye Başkanı Semih Şahin’i eleştirerek, "Her meslekten, her yaştan, her ırktan kadınlarımızın destekçisiyiz. Hiçbir şekilde, hiçbir yerde, hiçbir kimseden zarar görmelerini istemeyiz" dedi.

İl Müdürü Akyol, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in fotoğrafının yer aldığı billboardlardaki İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili öğretmenler için sarf edilen sözler tepki gösterdi. Akyol, "Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak her meslekten, her yaştan, her ırktan kadınlarımızın destekçisiyiz. Hiçbir şekilde, hiçbir yerde, hiçbir kimseden zarar görmelerini istemeyiz. Ancak Bilecik Belediyesinin, niyeti ne olursa olsun, içinde öğretmenlerin de yer aldığı meslek gruplarını bu tip söylemlerle töhmet altında bırakmasını kınıyoruz. Kaldı ki öğretmenlik yalnız bir meslek değil; gönülden gelen bir oluşum, ailelerin biricik çocuklarını emanet ettiği bir güvence, en saf şekliyle vicdan ve şefkatin vücut bulmuş halidir. Cennetin, ayakları altına serildiği; bir anne, bir eş, bir kardeş olarak kültür ve medeniyetimizde kadının apayrı bir yeri vardır.Böyle kutsal bir meslek grubundan şiddet beklemek ise adeta bir gaflettir. Müdürlüğümüzün, değerli öğretmenlerimize yapılan bu yersiz ithamları kabul etmediğini belirtip her birinin sonuna kadar yanında olduğumuzu bildiririz" ifadelerine yer verdi.