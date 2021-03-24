banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Türkiye eski güzeli Seda Sarıtaş da o listede!
Türkiye eski güzeli Seda Sarıtaş da o listede!
UEFA'dan son dakika açıklaması!
UEFA'dan son dakika açıklaması!
Papa kardinallerin maaşlarını kesecek!
Papa kardinallerin maaşlarını kesecek!
Putin'e özel yasa!
Putin'e özel yasa!

Bilecik beyaz örtü altına

Bilecik ve ilçelerini etkisi altına kar yağışı sonrası adeta kartpostallık görüntüler oluşan kent merkezi drone ile havadan görüntülendi

Genel 24.03.2021, 15:53
2
Bilecik beyaz örtü altına

Bilecik ve ilçelerini etkisi altına kar yağışı sonrası adeta kartpostallık görüntüler oluşan kent merkezi drone ile havadan görüntülendi

Bilecik’te dün akşam saatlerinde başlayan yağış nedeniyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti. Sıcaklık yer yer eksi 6-7 derece düştüğü Bilecik, kar yağışı sonrası yüksek kesimleri drone ile görüntülendi. Kartpostallık görüntüler ortaya çıktığı Bilecik’te kar yağışının bir bir kaç gün süreceği öğrenildi.

Öte yandan Bilecik il genelinde 13 köy yolu ulaşıma kapanırken, ekipleri bu yolları açmak için çalışmalar başlattı.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu