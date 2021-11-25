banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Saldırgan bıçakla nasıl metroya binebildi?
Saldırgan bıçakla nasıl metroya binebildi?
WhatsApp fotoğraftan çıkartma hazırlayacak
WhatsApp fotoğraftan çıkartma hazırlayacak
Ayasofya'da taşların arasından çıkan esrarengiz not!
Ayasofya'da taşların arasından çıkan esrarengiz not!
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?

Bilal Ekşi’ye “İtalya’nın Yıldız Nişanı Şövalyesi”

İtalya Büyükelçiliği tarafından Venedik Sarayı’nda düzenlenen törende, Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi’ye “İtalya’nın Yıldız Nişanı Şövalyesi” takdim edildi.

Genel 25.11.2021, 23:01 25.11.2021, 23:18
Bilal Ekşi’ye “İtalya’nın Yıldız Nişanı Şövalyesi”

İtalya Büyükelçiliği tarafından Venedik Sarayı’nda düzenlenen törende, Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi’ye “İtalya’nın Yıldız Nişanı Şövalyesi” takdim edildi.

İtalya Cumhurbaşkanı’nın takdirleri ile ülkeler arasındaki dostluk bağını kuvvetlendiren kişilere verilen “İtalya’nın Yıldız Nişanı Şövalyesi”, 24 Kasım 2021’de Venedik Sarayı’nda gerçekleşen törenle İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani tarafından Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi’ye takdim edildi. Türkiye ve İtalya’dan, havacılık, turizm, medya ve sanat dünyasından önemli isimlerin katıldığı törendeki konuşmalarda, Türk Hava Yolları’nın pandemi döneminde başarıyla gerçekleştirdiği tahliye uçuşları ve kargo taşımacılığının iki ülke arasındaki iletişime sağladığı olumlu etkiye vurgu yapıldı.

Türkiye - İtalya dostluğu çok daha güçlü

Tören açılış konuşmasında, Türk - İtalyan dostluğuna ve kültürlerin yüzyıllara uzanan etkileşimine değinen İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, “İtalya’nın Yıldız Nişanı Şövalyesi” Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi’ye taltif edilmesinde iki unsurun öne çıktığını belirterek; “Bunlardan ilki sektöründeki öncü kişiliği, uzun yıllar süren kariyer çalışmaları ile başarılarını ispatlaması; ikinci olarak ise Türk Hava Yolları’nın pandemi döneminde İtalyan halkına verdiği destek, büyükelçilik ile uyum içinde hızlı çözüm üretebilmesi ve bu sürece Sayın Bilal Ekşi’nin ekibine liderlik ederek sağladığı katkıdır.” cümleleriyle Türk Hava Yolları Genel Müdürü’ne “İtalya’nın Yıldız Nişanı Şövalyesi”ni takdim etti.

"Başarılarımızın destekçisi Cumhurbaşkanımız"

Düzenlenen tören ve takdir edilen nişandan dolayı duyduğu büyük onuru dile getiren Genel Müdür Bilal Ekşi, Türk Hava Yolları olarak Türkiye ve İtalya arasındaki dostluğa katkı sunmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Konuşmasını “İtalyan ve Türk çalışma arkadaşlarımı ve Türk Hava Yolları ailemi tebrik ediyorum.” cümleleriyle sürdüren Ekşi, “Bu nişanla ülkemin ve kurumumun onurlandırılmasında en büyük emeğin sahibi, Türk Hava Yolları’nın vizyonunu en yükseğe hedefleyerek başarılarımıza destek olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunarım.” ifadelerini kullandı.

Pandemi döneminde de en yüksekte

Pandemi döneminde operasyonlarını sürdüren Türk Hava Yolları, 134 farklı ülkeye binlerce ton medikal malzeme taşımış, 56 ülkeye 300 milyondan fazla aşı ulaştırmıştı. Uçuş kısıtlamalarının olduğu dönemlerde 1000’den fazla sefer düzenleyerek 60 ülkeden 140 bine yakın kişiyi ülkelerine ulaştırmıştı. Türk Hava Yolları, küresel tedarik zincirine destek olabilmek için 30 yolcu uçağını kargo taşımasında kullanmak için dönüştürmüştü.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 13 33
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 13 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 13 21
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 13 19
11. Altay 13 16
12. Kayserispor 13 16
13. Antalyaspor 13 15
14. Gaziantep FK 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 13 9
20. Rizespor 13 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 13 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 12 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Adanaspor 13 18
10. Samsunspor 12 16
11. Bursaspor 12 14
12. Denizlispor 12 14
13. Menemenspor 12 14
14. Gençlerbirliği 12 14
15. Boluspor 12 13
16. Manisa FK 13 13
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 12 6
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. Tottenham 12 19
8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
10. Crystal Palace 12 16
11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 14 24
6. Rayo Vallecano 14 23
7. Barcelona 13 20
8. Athletic Bilbao 13 19
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 14 18
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 14 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Cádiz 14 12
17. Granada 13 11
18. Elche 14 11
19. Getafe 14 9
20. Levante 14 7