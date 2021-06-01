BİK Genel Müdürü Duran: “İnternet medyasının gelişmesinde gazetecilerin, gazetecilik kültürünün hakim olmasını istiyoruz”

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, “İnternet medyasının gelişmesinde gazetecilerin, gazetecilik kültürünün hakim olmasını istiyoruz” dedi.

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, Çorum’da yayın yapan gazetelerin sahipleri ve yazı işleri müdürleriyle bir araya geldi. Yazılı basının sıkıntılarının konuşulduğu toplantıda Genel Müdür Duran, sektörün özellikle pandemi sürecinde yaşadıkları sıkıntılar ve gazeteleri rahatlatmaya yönelik kurum tarafından atılan adımlar hakkında bilgiler aktardı.

İnternet medyasının doğrulattırma mekanizmasında yaşanan soruna dikkat çeken Duran, “Gazetecilik kültürü açısından da özellikle son dönemde internet medyasının gelişmesinde gazetecilerin, gazetecilik kültürünün hakim olmasını istiyoruz. İnternet medyasında doğrulattırma mekanizmasının sorunu olduğunu hep beraber müşahede ediyoruz. Bunu kötü niyet olarak algılamıyoruz. Değerlendirmiyoruz. Önce haberi ben gireyim. Benim haberime şu kadar erişim gelsin. Doğru mu? Yanlış mı? Bu haber ona sonra bakarız. Gazetecilikte böyle bir hataya mahal veremezsiniz. O gazeteyi baskıdan çıkarırsınız o hatayı düzeltirsiniz” diye konuştu.

“Gazetelerimizin içerik üreten internet siteleri olsun”

Gazetelerin internet sitelerinin bulundukları şehirlerde en fazla ilgi gören, en fazla içerik üreten internet siteleri olmasını istediklerini anlatan Genel Müdür Duran, “Çünkü zaman evriliyor. Kağıttan büyük bir ölçüde uzaklaşılıyor. Tiraj sorununu hepimiz yaşıyoruz. Pandeminin özel bir etkisi var. Artık kağıda basmayıp internet üzerinden yayın yapan gazeteler var. Dünyanın nereye gittiğini görmeliyiz. En çok satan, en çok tirajı olan gazete aynı zamanda en çok internet sitesine sahip değil. Birçok ilde maalesef gazeteler internet sayfalarına gereken önemi vermiyor. Editoryal alt yapı oluşsa, birkaç tane eleman istihdam edilse, içerik üretse ve gazetelerimiz kendi gazetecilik kültürlerini bu sitelere aktarsalar. Bu anlamda eğitim çalışmaları da yapıyoruz. Pandemi sürecinden sonra online eğitimler vermeye başladık. Bu süreci birlikte göreceğiz, birlikte göreceğiz ve geliştireceğiz. Pandemi döneminde bir dizi önlemler aldık. Kurum olarak biraz daha bağımsız hareket edebilmenin kabiliyetini gösterdik” diye konuştu.

Basının pandemi sürecini mali açıdan en zararla atlatan sektörlerden birisi olduğunu anlatan Duran, “Pandemiyi mali açıdan en az zararla atlatan sektörlerden birisiyiz. Sadece bir düşüncemiz vardı insan kaynakları açısından emekçiyi kollamak, çalışan çıkarmamak. İlanlarda kısmi düşüşler oldu. Cumhurbaşkanımız açıkladı, Eylül gibi pandemi etkisini büyük ölçüde yitirecek. Artık tirajımıza mani olan konularda ortadan kalkmaya başladı. Bundan sonrasında yapılması gereken çalışmaları yönetim kurulumuz ve genel kurulumuz da görüşeceğiz” şeklinde konuştu.

"Sektöre yatırım yapın çağrısı"

Sektöre yatırım yapılması için çağrıda bulunan Duran, şunları kaydetti:

“Dijitale yatırım yaptığınız gibi gazetelerinize de yatırım yapın. Gazeteleri vatandaşlara ulaştırabilme, organize olma veya reklam verme, değişik pazarlama teknikleri gibi konularda gazeteleri ayakta tutabilecek neler varsa onları sürdürelim. Ziyaret ettiğimiz illerde kamu kurumlarıyla da görüşüyoruz. Yerel basına sahip çıkılmasına istiyoruz. Gazetecilerde birer kamu görevlisi. Özellikle pandemi döneminde en büyük yükü sağlıkçılarımız ve güvenlik görevlilerimiz taşıdılar. Ama gazetecilerde onlar gibi zor şartlar altında çalıştılar. Hastanelerden haberler yaptılar. Salgının etkili olduğu yerde kalmak zorunda kaldılar. Birçoğu hasta oldu. Vefat eden gazetecilerimiz oldu.”

Toplantıya BİK Yönetim Kurumu Kurulu Üyesi ve Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, BİK insan Kaynakları Müdürü Engin Öztürk, BİK Çorum Şube Müdürü Abdullah Güler, Valilik Basın ve Halka İlişkiler Müdürü Cengiz Yıldıran katıldı.