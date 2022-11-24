BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç’dan dezenformasyon’ yasasıyla ilgili önemli açıklama:

Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı’nın daveti üzerine Afyonkarahisar’da gerçekleştirilecek olan ve 3 gün sürecek olan Genel Kurul Toplantısı ilk oturumla başladı. Vali Yiğitbaşı’da toplantıya ev sahibi olarak katılım sağladı. Böyle önemli bir toplantının kentte yapılması ve genel kurul üyelerinin davetine icabetinden son derece memnun olduğunu ifade eden Vali Yiğitbaşı, toplantının gerçekleştirildiği otelde yönetim kurulu ve genel kurul üyeleriyle bir araya geldi.

Kanun sonrası Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği hazırlıklarına başlandığını belirten Erkılınç, “Kasım ayı başında yine bu güzel şehrimizde birim ve il müdürlerimizin katılımları ile bir toplantı gerçekleştirdik. Hem yasa çalışmalarını ilk ağızdan aktardık hem sahadan görüşleri aldık hem de yeni dönemden beklentilerimizi sıraladık. Böylece 11 ilde gerçekleştirdiğimiz bölge toplantılarında alınan görüşleri, müdürlerimizle yaptığımız istişarelerle harmanlayarak yönetmeliğin iskeletini kurduk. Ardından geçtiğimiz hafta, 6 gün süren yüz yüze ve Zoom toplantıları gerçekleştirdik. Yaygın ve yerel gazetelerimizin internet temsilcilerini dinledik. Günlük takipçi sayısı yüksek internet haber sitelerinin temsilcilerini genel müdürlük binamızda ağırladık. Önümüzdeki haftalarda akademisyenleri, bilişim uzmanlarını, dijital medya reklam ajanslarını ve medya planlama şirketlerini dinleyerek yönetmeliğe son şeklini vereceğiz” dedi.

Erkılınç, 1 Nisan 2023’ten itibaren internet haber sitelerine ilan sevkine başlamayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Öte yandan, BİK Genel Kurulu’nun son oturumu 25 Kasım 2022 Cuma günü saat 10.30’da yapılacak.