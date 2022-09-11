Biga’da motosiklet festivali düzenlendi

Biga Belediyesi tarafından 18 Eylül etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Biga Motofest, Motosiklet korteji ve Türkiye Stunt Şampiyonu Birkan Polat’ın gösterisi büyük beğeni topladı.

Biga Belediyesi, Biga’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Motosiklet Festivali düzenledi. Türkiye’nin dört bir yanından Biga’ya gelen binlerce motosiklet tutkunu Abdiağa Mesire alanındaki etkinliklerle beraber, şehrin tarihi ve turistik mekanlarını gezerken 100’üncü yıl dolayısıyla özel kortej düzenledi. Motofest alanını ziyaret eden AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Çanakkale İl Genel Meclis Başkanı Nejat Önder, AK Parti Biga İlçe Başkanı Nihat Borazan, motosiklet tutkunlarıyla beraber korteje katıldı.

Abdiağa Mesire alanından başlayan korteje yüzlerce motosiklet katılırken, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan motosikletleriyle korteje öncülük ederek Biga caddelerini turladı. Vatandaş ve esnafın ilgiyle izlediği kortej Biga Belediye Meydanı’nda sona ererken, burada bir konuşma yapan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, “Kortejimizin ardından Biga Belediye Meydanımızda anrenalin ve heyecan dolu gösteriye şahit oluyoruz. 100’üncü Yıl etkinliklerimiz 18 Eylül’e kadar devam edecek. Geçmişini unutan milletler yok olmaya mahkumdur ilkesiyle geçmişimizi yad ederek şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılını coşkuyla idrak ediyoruz. Ben tüm motosiklet camiasına şahsım ve Bigalı hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. Şu anda festival alanımızda yurdun dört bir yanından gelen 4 bin 500 motosiklet tutkunu var. Kurtuluşumuz kutlu olsun”

Biga Belediyesi Motofest organizasyon yetkililerinden Sedat Çakır, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ile birlikte AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’a kask hediye etti.

Turan: “Adam sanki İzmir’in değil de Atina’nın belediye başkanı”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in açıklamalarına tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise konuşmasında, "Bakınız dün maalesef bu emaneti taşıdığımız en önemli zamanların birisinde İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun kutlandığı törende bir belediye başkanının söylemleriyle adeta bir utanca şahitlik ettik. Sanki İzmir’in Yunanistan kurtulmasını değil de Osmanlı’nın yıkılmasını kutlar bir dille konuşma yaptığını gördük. Adam sanki İzmir’in değil de Atina’nın belediye başkanı. Yunan’ın denize dökülmesini değil de Osmanlı’nın yıkılmasını kutlayan tarzda bir konuşma yaptı. Oysa Osmanlı da bizim Türkiye’nin Cumhuriyetinin bu aziz milletin devleti de bizim. Oysa Osmanlı da bizim Cumhuriyet’te bizim. Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk Osmanlı paşası değil miydi? Bu iddia, yani belediye başkanının bu kötü konuşması cahillikten başka bildiğiniz kindarlık. Bildiğiniz ahmaklık. Büyük bir coşkuyla söylediğimiz İzmir marşı bile dün akşam belediye başkanının konuşmasının sonunda söylemiş olduğu İzmir marşı bile aslında bir Kafkasya marşıdır, bir Osmanlı marşıdır. Cumhuriyet’imizin kurulmasından önceki milli mücadele yıllarında ’Kafkasya dağlarında çiçekler açar’ diye söylenen o güzel marşı sonraki yıllarda İzmir marşı olarak revize ettik. Keyifle söyledik. Ancak İzmir marşını söyleyerek Osmanlı’ya hakaret etmenin ahmaklığını söylemek için hatırlatıyorum bunları. Bu marşın Kafkasya marşı olarak yazılması 1914’tedir. İzmir’in kurtuluşu ise 1922’dir. Yani İzmir’in kurtuluşundan çok önce bu marş yazılmıştır” dedi.

Turan, sözlerinin devamında ise, “Güzel İzmir, kadim İzmir düşman işgalinden kurtuldu ama bu kötü anlayıştan, bu saçma zihniyetten maalesef kurtulamadı. Üzülüyoruz ama milletin irfanı, izanı mutlaka bunlara ayar çekecek. Bugünler de geçecek. Yara en çok iyileşirken sızlarmış. Bir diğer ifadeyle, gecenin en karanlık anı şafağa en yakın anmış. Bu yaşadığımız ızdırap dolu söylem, yani Yunanistan’ı değil de Türkiye’yi kınayan, Osmanlı’yı kınayan anlayış gelecek ve geçecek. Osmanlı’nın da Selçuklu’nun da Türkiye Cumhuriyeti’nin de bu milletin en kıymetli değerleri olduğunu herkes bilecek. Bu aziz milletin irfanı, izanı yanlış yapanlara mutlaka ayar çekecektir” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ve BİGMOK Başkanı Recep Duran, Türkiye Stunt Şampiyonu Birkan Polat’a plaket ve çiçek takdim etti. Daha sonra gösteriye başlayan Birkan Polat akrobasi hareketlerle festivale damga vurdu. Stunt Rider Birkan Polat’ın motosikleti ile yaptığı özel gösteri nefesleri keserken, Bigalılar 7’den 70’e büyük ilgi gösterdi. Motosiklet üzerinde yaptığı akrobatik hareketler alkış toplayan Polat, alevlerin içinde yaptığı gösteri alkış topladı. Türk bayrağı ile motosiklet üzerinde tur atan Polat, izleyicileri selamladı.