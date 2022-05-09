banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
Dolar 15 TL'yi geçti!
Dolar 15 TL'yi geçti!
MÜSİAD’dan 25 milyar yatırım, 25 bin kişiye iş müjdesi!
MÜSİAD’dan 25 milyar yatırım, 25 bin kişiye iş müjdesi!
Sebze ve meyve fiyatlarındaki düşüş vatandaşın yüzünü güldürdü!
Sebze ve meyve fiyatlarındaki düşüş vatandaşın yüzünü güldürdü!
Dolar 15 TL'ye dayandı!
Dolar 15 TL'ye dayandı!

BİGACEM’den havayolu şirketlerine “Nemrut Krateri” için destek talebi

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü ve kalderasındaki doğal güzelliklere dikkat çekmek için 2022 yılını “Nemrut Kraterini tanıtma yılı” ilan eden Bitlis Gazeteciler Cemiyeti (BİGACEM), tanıtım seferberliği için havayolu şirketlerinden “Gökyüzünden destek” talebinde bulundu.

Genel 09.05.2022, 12:33
BİGACEM’den havayolu şirketlerine “Nemrut Krateri” için destek talebi

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü ve kalderasındaki doğal güzelliklere dikkat çekmek için 2022 yılını “Nemrut Kraterini tanıtma yılı” ilan eden Bitlis Gazeteciler Cemiyeti (BİGACEM), tanıtım seferberliği için havayolu şirketlerinden “Gökyüzünden destek” talebinde bulundu.

"#Nemrut2022” sloganıyla tanıtım çalışmalarının startını veren BİGACEM, bu çalışmalar çerçevesinde kolları sıvadı. Tanıtım çalışmalarını yerelle sınırlı bırakmayan BİGACEM, çalışmalar çerçevesinde Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Jet, Pegasus, Onur Air ve Sun Express havayolu şirketlerine iletilmek üzere destek talep yazısı gönderdi. İletilen destek talep yazısında bölgenin önemli destinasyonlarından olan Nemrut Krater Gölü ve kalderası, UNESCO Küresel Jeopark Ağı’na dahil edilmesi için başlatılan çalışmalar, tanıtım seferberliği çalışmaları, amacı ve bölge için önemine dikkat çekildi.

“’#Nemrut2022’ sloganıyla yeryüzünden gönüllü olarak startını verdiğimiz bu tanıtım seferberliği için gökyüzünden desteklerinizi talep ediyoruz” denilen destek talep yazısında; “Bitlis Gazeteciler Cemiyeti olarak, ilimizin tanıtımına katkı sunmak ve doğal güzelliklerine dikkat çekmek amacıyla başlatmış olduğumuz ‘Gönüllü Tanıtım Elçileri’ projemiz çerçevesinde gönüllü olarak bir takım tanıtım faaliyetleri yürütmekteyiz. Bu faaliyetlerimiz çerçevesinde 2022 yılını dünyanın en önemli jeolojik miraslarından biri olan ve UNESCO Küresel Jeopark Ağı’na dahil edilmesi için başlatılan çalışmaları devam eden Nemrut Kalderası ve Krater Gölü’nü #Nemrut2022 sloganıyla tanıtma yılı olarak ilan etmiş bulunmaktayız. Bitlis ilimizin Tatvan ilçe sınırları içerisinde bulunan Nemrut Krater Gölü, ülkemiz ve bölgemizin önemli destinasyonları arasında yer almaktadır. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) Projesi çerçevesinde ‘Mükemmeliyet Ödülü’ alan Nemrut Dağı ile Nemrut Krater Gölü 2 bin 250 rakım yükseklikte bulunmakta olup, her yıl binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilmektedir. Ancak, bu doğal güzelliğin hakkettiği konumda olmadığını üzülerek ifade etmek durumundayız. Tüm çaba ve gayemiz Nemrut Kalderası ve Krater Gölü’nü hak ettiği konuma taşımaktır. Adeta bir doğa harikası olan bu güzelliğin tüm dünyada tanınması ve bilinirliliğinin arttırılması ülkemiz adına önemli bir girişim olacağı gibi ilimiz ve bölgemiz için de değerli katkıları olacaktır. Tüm bu duygu ve düşüncelerle ‘#Nemrut2022’ sloganıyla yeryüzünden gönüllü olarak startını verdiğimiz bu tanıtım seferberliği için gökyüzünden desteklerinizi talep etmekteyiz” denildi.

“Nemrut Krateri üzerinden geçilirken, bilgilendirme anonsu yapılsın”

Nemrut Krateri üzerinden yapılan uçuşlarda yolculara Nemrut Krateri ile ilgili bilgilendirme anonsu yapılması ricasında bulunulan mektubun devamında şu ifadelere yer verildi:

“Nemrut Kalderası ve Krater Gölü özellikle Van Ferit Melen Havaalanından Ankara, İzmir ve İstanbul merkezli yapılan uçuşların hemen hemen tamamında ve diğer havaalanlarından yapılan uçuşlardan bazılarının uçuş rotası üzerinde yer almakta olup, bu uçuşlar Nemrut Kalderası ve Krater Gölü üzerinden yapılmaktadır. Her gün binlerce yerli ve yabancı misafirin üzerinden geçmesine rağmen bu doğal güzellikten bihaber olması bizler için üzücü bir durumdur. Bu nedenle siz değerli havayolu şirketlerinden ricamız, ifade ettiğimiz uçuş rotasında yer alan uçuşlarda Nemrut Kalderası ve Krater Gölü üzerinden geçilirken değerli yolculara bu doğa harikası yerin neresi olduğu hususunda kabin ekibi tarafından kısa bir bilgilendirme anonsu yapılması yönündedir. Ayrıca, yolcular ya da kabin ekibi tarafından gökyüzünden çekilen Nemrut Kalderası ve Krater Gölü fotoğraf ve videolarının sosyal medya hesaplarından paylaşırken #Nemrut2022 etiketiyle paylaşmaları sürece değerli katkılar sunacaktır. Sağlayacağınız destekler için şimdiden teşekkürlerimizi iletiyoruz.”

Öte yandan; BİGACEM tarafından 2022 yılının “Nemrut Kraterini tanıtma yılı” olarak ilan edilmesi ve yürütülen çalışmalara ilişkin Bitlis Valiliği, Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Tatvan Kaymakamlığı, Tatvan Belediyesi, Bitlis Eren Üniversitesi ve Tatvan Jeopark Derneğine bilgilendirme yazısı gönderildi.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 09 Mayıs 2022
İmsak 04:03
Güneş 05:46
Öğle 13:06
İkindi 16:59
Akşam 20:15
Yatsı 21:51
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 36 78
2. Fenerbahçe 36 69
3. Konyaspor 35 64
4. Başakşehir 36 61
5. Alanyaspor 36 58
6. Karagümrük 36 56
7. Beşiktaş 36 55
8. Adana Demirspor 36 52
9. Antalyaspor 35 52
10. Kasımpaşa 36 50
11. Hatayspor 36 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 36 44
15. Giresunspor 36 44
16. Gaziantep FK 36 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 36 34
19. Göztepe 36 28
20. Ö.K Yeni Malatya 36 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 34 66
3. Bandırmaspor 34 58
4. İstanbulspor 34 58
5. Erzurumspor 34 57
6. Eyüpspor 34 51
7. Tuzlaspor 34 49
8. Samsunspor 34 47
9. Keçiörengücü 34 47
10. Manisa Futbol Kulübü 35 46
11. Adanaspor 35 45
12. Denizlispor 34 45
13. Gençlerbirliği 34 45
14. Boluspor 34 44
15. Altınordu 34 42
16. Bursaspor 34 41
17. Kocaelispor 34 41
18. Menemen Belediyespor 34 38
19. Balıkesirspor 34 12
Takımlar O P
1. M.City 35 86
2. Liverpool 35 83
3. Chelsea 35 67
4. Arsenal 35 66
5. Tottenham 35 62
6. M. United 37 58
7. West Ham United 36 55
8. Wolverhampton Wanderers 35 50
9. Brighton 36 47
10. Crystal Palace 35 44
11. Aston Villa 34 43
12. Brentford 36 43
13. Newcastle 36 43
14. Leicester City 34 42
15. Southampton 36 40
16. Everton 34 35
17. Burnley 35 34
18. Leeds United 35 34
19. Watford 35 22
20. Norwich City 35 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 35 81
2. Barcelona 35 69
3. Sevilla 35 65
4. Atletico Madrid 35 64
5. Real Betis 35 58
6. Real Sociedad 35 56
7. Villarreal 35 53
8. Athletic Bilbao 35 52
9. Osasuna 35 46
10. Valencia 35 44
11. Celta Vigo 35 43
12. Rayo Vallecano 35 42
13. Espanyol 35 40
14. Elche 35 39
15. Getafe 35 37
16. Cadiz 35 35
17. Granada 35 34
18. Mallorca 35 32
19. Levante 35 29
20. Deportivo Alaves 35 28
18°
açık