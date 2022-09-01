Biga kurtuluşunun 100’üncü yılını kutlamaya hazırlanıyor

Biga’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü kutlamaları çeşitli etkinlik ve gösterilere sahne olacak. Yaklaşık iki hafta sürecek program ile ilgili Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, 18 Eylül Biga’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıldönümü programını ilçedeki medya mensuplarıyla bir araya geldiği basın toplantısında açıkladı. Toplantıya, Biga Belediye Başkan Yardımcısı Nazım Hikmet Keskiner, basın mensupları, etkinliklerin paydaşı olan Bigaspor, Adaspor, Çiçeklidedespor, Kavaklıkspor, Biga Motosiklet Kulübü ve Motor Sporları Derneği, Biga Okçuluk Spor Kulübü Derneği, Biga Gelişim Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Kurtuluş Yüzme ve Bigalı Mehmet Çavuş Yağlı Pehlivan Güreşleri temsilcileri katıldı. 100’üncü yıl programının 5 Eylül ile 18 Eylül tarihleri arasında gerçekleşeceğini açıklayan Başkan Erdoğan, “Biga’mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını kutlamanın mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz. Çok şükür bu bize nasip oldu. Biga’mızın düşman işgalinden kurtuluşunun üzerinden tam bir asır geçti. Hep birlikte tarihsel bir ana tanıklık edeceğiz. Bu coşku ve heyecanı Biga’mızda yaşamak, etkinliklerimizle oluşacak havayı tüm şehrimize yaymak istiyoruz” dedi.

Biga’nın kurtuluş yıldönümü programı dolu dolu

Dolu dolu bir program hazırlandığını ifade eden Başkan Erdoğan, “5-12 Eylül arasında kurtuluş futbol turnuvası, 8,9,10 ve 11 Eylül’de kurtuluş motosiklet festivali, 10 Eylül’de kuruluş yüzme turnuvası, 11 Eylül’de trap atışları ve okçuluk turnuvası düzenlenecek. Motosiklet festivalimizi Abdiağa Mesire alanında gerçekleştireceğiz. Motosiklet festivalinin kortej güzergahı da Biga’mızın kıymetleri, değerlerinden olan Bigalı Mehmet Çavuş’umuzun kabri, Nilüfer Gölü, Parion Antik Kenti ile şehir merkezinde olacak. Motosiklet festivalinde Mehmet Çavuş’umuzun belgeseli de yayınlanacak ve iki akşam festival çerçevesinde konserimiz olacak ve sanatçılarımız sahne alacak. Coşku ve heyecanla devam eden etkinlikler çerçevesinde 14 Eylül’de basketbol turnuvası, 15 Eylül’de Köşklübağ düğün salonumuzda, gönül gönüle bir ömür, evlilik yaşamına 50 yılını dolduran 25 çiftimize ödül vereceğiz. Saat 15.00’de el emeği, göz nuru oya yarışmamız ve aynı zamanda mutfağın patronları yemek yarışması olacak. 16 Eylül Cuma günü Çarşı Camii’mizde şehitlerimiz için mevlid-i şerif okutacağız. Ayrıca İstanbul’dan 40’a yakın eski antika aracımız geliyor. Bu araçlarda orada onların kurmuş olduğu bir kulüp var. Bu kulüpte de Bigalı hemşehrilerimiz var. Onlarla irtibat kurduk, hatta geçtiğimiz günlerde bize ziyarete geldiler. Tabi bununla alakalı Çan, Biga, Lapseki gibi diğer ilçelerimizde antika aracı olup, buradaki korteje, etkinliğe katılmak isteyen arkadaşlarımızı da sürece dahil edeceğiz. Cuma akşamı Bigalı Mehmet Çavuş Yağlı Pehlivan Güreşleri kortejimizi gerçekleştireceğiz. 17 Eylül’de ise yağlı pehlivan güreşlerimiz var. 60’a yakın başpehlivanımız olacak. Yaklaşık 400 civarı pehlivanın katılacağı pehlivan güreşlerimizin üçüncüsünü düzenleyeceğiz. Güreşlerimize de bu yıl Bigalı Mehmet Çavuş ismini verdik. Biliyorsunuz İrfan Şahin ustamızın adını verdiğimiz er meydanımızda yaptığımız bu güreşlerimizi, 100. yılımızda Biga’mızın kıymetlisi, Mehmetçiğimizin isim babası Bigalı Mehmet Çavuş kurtuluş güreşleri olarak ismini güncelledik. 17 Eylül akşamı Biga Belediye Meydanında Beat Bang ve Sefo konseri olacak. 18 Eylül’de artık Biga’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü kutlamalarının resmi töreni Cumhuriyet Meydanında başlıyor. Süren etkinliklerle beraber Biga semalarında Muharip uçak gösterisi olacak. Akşam ise Mustafa Ceceli konseriyle, Biga’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıldönümü etkinliklerimizi sonlandıracağız” diye konuştu.

“Birlikte nice 100 yıllara”

Asırlık kurtuluşu herkesin sahiplenmesini istediklerini söyleyen Başkan Erdoğan, “Burada özellikle şunu rica ediyoruz. Kurtuluş etkinlikleri her yerde yüzde 95 belediyeler ve yerel yönetim tarafından organize edilir. Burada emniyet güvenlik anlamında, Abdiağa’daki programlarımızda jandarmanın da sürece destek verdiği, yani tüm kamu kurumlarımızın destek verdiği organize bir çalışma var. Biz 100’üncü yıl etkinliğini tüm Bigalılarımızın sahiplenmesi ve tüm etkinliklere katılmasını rica ediyoruz. Davet ediyoruz. İnşallah Biga’mıza yakışır en güzel şekilde etkinliklerimizi yaparız. Geçmişimizi yad ederiz. Geçmişini unutan milletler yok olmaya mahkumdur ilkesiyle yağlı güreşlerimiz, ata sporumuzu yaşatmak bizim asli görevimiz. Burada atlı okçuluk, okçuluk, geleneksel okçuluk, yağlı güreşlerin Biga’mızda konuşuluyor olması bizim için kıymetli hemşehrilerimizle birlikte nice 100 yıllara” ifadelerini kullandı.