Biga Belediyesi, Altın Karınca ödülü kazandı

Marmara Belediyeler Birliği’nin yaşam kalitesi yüksek şehirler için üye belediyelerin iyi uygulamalarını ödüllendirdiği Altın Karınca Ödülleri’nde Biga Belediyesi’nin projesi ödüle layık görüldü.

Marmara Belediyeler Birliği, tarafından Marmara Bölgesinde bulunan belediyelerin gerçekleştirdiği iyi uygulama ve projeleri Altın Karınca 2022 Ödülleri ile taçlandırıldı. İstanbul’da Hilton Bosphorus Hotel’de gerçekleştirilen ödül töreninde toplam 10 ayrı kategoride 49 proje ödüllendirildi. Biga Belediyesi’nin Akıllı Şehir Uygulamaları kategorisinde 360 Derece Sokak Görüntüleri Destekli Entegre Kent Bilgi Sistemi E-İmar - Kent Rehberi projesiyle Altın Karınca ödülünü kazandı. Ödül törenine, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, İmar ve Şehircilik Müdürü Şirin Turan, Netcad İş Geliştirme Direktörü Onur Palabıyık, Netcad İş Geliştirme Bölge Müdürü Ufuk Hekimoğlu, Proje Yöneticisi Fatih Demir ve Biga’daki yerel medya mensupları katıldı.

Altın Karınca’da projeler yarıştı

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, törenin açılış konuşmasında, “Marmara Bölgesi’nin en prestijli ödüllerini sahiplerine vermek üzere bir aradayız. MBB, Marmara Denizi’nin korunması merkezinde odaklanmış, esasen bu amaçla organize olmuş bir birlik. Bunun yanında üye belediyeler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını önceleyen, sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen, belediyecilik hizmetlerinin kalitesini artırma maksadını güden, çevresel duyarlılığı, iklim krizine karşı tedbirleri de alacak şekilde yoluna güçlü şekilde devam ediyor. Burada aslında belediyeler yarışmadı, projeler yarıştı. Yarışmayı, başarılı projeleri ödüllendirmek, yol arkadaşlarımızı tebrik ve teşvik etmek üzere düzenliyoruz. Sahne önünde başkanlar durur ama arkada emekçiler, gönüllüler ordusu çalışır. Bugün arkada olup, halka her gün hizmet eden değerli yol arkadaşlarımızı ödüllendirme günü. Projelerin hazırlanmasında emeği geçen tüm arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Biga Belediyesine akıllı şehir uygulaması için ödül

Toplam 375 projenin 10 ayrı kategoride yarıştığı ve 39 belediyenin 49 projesinin ödüle layık görüldüğü Altın Karınca’da, Biga Belediyesi Akıllı Şehir Uygulamaları kategorisinde ödül almaya hak kazandı. Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, ödülü Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın elinden aldı.

Bu mutluluk Biga’mızın, bu gurur hepimizin

Törenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Başkan Erdoğan, “Altın Karınca Ödülünü çok şükür Biga’mıza kazandırdık. Akıllı Şehir Uygulamaları kategorisinde 360 Derece Sokak Görüntüleri Destekli Entegre Kent Bilgi Sistemi E-İmar - Kent Rehberi projesiyle şehrimize bu gururu yaşattık. Bu ödül bizi ve Bigalı hemşehrilerimizi çok mutlu etti. Ben öncelikle Biga’mızın ve Biga halkımızın ihtiyacı olan her türlü hizmetin yerinden etkin ve hızlı bir şekilde ilerlemesi için takipçisi olduğumuzu, Biga Belediyesini teknoloji dostu yapmaya çalıştığımızı ifade etmek istiyorum. Ödülümüz çok ciddi ve uzun bir çalışmanın ardından gelen ödül oldu. Bu mutluluk Biga’mızın, bu gurur hepimizindir. Ben İmar ve Şehircilik Müdürümüz Şirin Hanım ve ekibine, paydaşımız Netcad yetkililerine, bu gururu bizlere yaşatan tüm kıymetli ekip arkadaşlarıma bizi bu programda yalnız bırakmayan şehrimizin değerli basın mensubu arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim” dedi.

Biga’nın dijital ikizi oluşturuldu

Biga’nın dijital ikizini oluşturduklarını söyleyen Netcad İş Geliştirme Direktörü Onur Palabıyık ise, “Netcad olarak Biga’ya akıllı şehir uygulamaları çerçevesinde neler yapabiliriz diye düşündüğümüzde en faydalı iş olarak şehrin tüm cadde ve sokaklarının 360 derece kayda alınması, E-imar ve kent rehberi olduğunu gördük. Biga adeta dijital bir dönüşüm yaşıyor. Şehrin tüm envanterini kayıt altına almış olduk ve santim santim ölçülebilecek kaydını ortaya çıkardık. Böylece Biga’nın adeta dijital ikizi oluşmuş oldu. Elde edilen veriler sayesinde kaçak yapıların tespiti kolaylaştı, cadde ve sokaklarda bulunan kaldırım, bordür ve parke taşlarının durumu, genişlikleri de hesap edilerek yol bakım ve onarım maliyetleri de hesaplanabiliyor. Vatandaşların hiç belediyeye gelmeden ruhsatla alakalı bütün süreçlerini takip edebilecekleri e-ruhsat uygulamasını devreye aldık. Biga Belediyesi bu alanda bölgede bir ilki başarmış oldu. E-İmar uygulamasına Belediyenin biga.bel.tr internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. Ayrıca ifraz, tevhid, yola terk işlemleri yapılması gereken parseller için Harita Mühendislerince talep edilmesi halinde Belediyeye gelmelerine gerek kalmadan sayısal veri mail olarak paylaşılabilecektir. Projeye inanan Biga Belediye Başkanımız Bülent Erdoğan’a ve Belediye çalışanlarına teşekkür ederiz” diye konuştu.