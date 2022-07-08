Biden’dan yeni gaf: Kendisine yazılan cümleyi okudu

ABD Başkanı Joe Biden, ABD Yüksek Mahkemesi’nin kürtaj hakkı kararını iptal etmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, kendisi için yazılan "cümlenin sonu, cümleyi tekrar oku" şeklindeki notları da okudu.

ABD Başkanı Joe Biden’dan yeni bir gaf geldi. ABD Başkanı Biden, ABD Yüksek Mahkemesi’nin kürtaj hakkı kararını iptal etmesi ile ilgili yaptığı açıklamada, kendisi için yazılan "cümlenin sonu, cümleyi tekrar oku" şeklindeki notları da okudu.

ABD Başkanı Biden daha önce Güney Carolina Eyalet Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada, Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e “Başkan” şeklinde hitap etmişti.