Bıçakçılarda kurban telaşı
OSMANİYE'DE KURBAN BAYRAMINA SAYILI GÜNLER KALA VATANDAŞLAR BİR YANDAN KURBANLIK ALMAK İÇİN HAYVAN PAZARLARINA AKIN EDERKEN, BİR YANDAN DA BIÇAK VE SATIRLARINI TEDARİK ETMEK İÇİN BIÇAKÇILARA AKIN EDİYOR.
Osmaniye’de Kurban Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşlar bir yandan kurbanlık almak için hayvan pazarlarına akın ederken, bir yandan da bıçak ve satırlarını tedarik etmek için bıçakçılara akın ediyor.
Neredeyse bir asırdır bıçakçılık mesleğini icra eden Umuş ailesi, bu yıl da vatandaşların uğrak yeri oldu.
Vatandaşların bıçaklarını bileyletmeyi son güne bıraktığından yakınan Ali Umuş, "Vatandaşlar bıçaklarını erken getirerek daha iyi hizmet alabilirler. Son güne bırakıldığında yoğunluktan dolayı bıçaklarda istediğimiz verimi alamayabiliyoruz. Bu yüzden bıçaklarını erken getirmeleri kendileri için avantaj" dedi.
Vatandaşlardan bıçaklarını bileyletmeye bilindik yerlere götürmelerini tavsiye eden Ali Umuş, “Her köşe başında çarkçılar var. Bilindik yerlerden alınsın ki bıçaklarda yapılan işte temiz olsun. Her yerden bıçak alınmaz. İyi, temiz, keskin bir kurban bıçağı ortalama 35-40 TL. Bunun altında satılan kurban bıçaklarından verim alınamaz” diye konuştu.
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