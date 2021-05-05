banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Arka Sokaklar'ın oyuncusundan üzen haber!
Arka Sokaklar'ın oyuncusundan üzen haber!
CHP'de şok ayrılık! Gaye Usluer, CHP'den istifa etti
CHP'de şok ayrılık! Gaye Usluer, CHP'den istifa etti
Kadın polise ahlaksız sözler söyleyen turist yeniden gözaltında
Kadın polise ahlaksız sözler söyleyen turist yeniden gözaltında
Güney Kore'den güzel haber!
Güney Kore'den güzel haber!

Biber tarlada 2, pazarda 10 lira

Adına festivaller düzenlenen; kalitesi ve çeşitleri ile dünya genelinde bilinen Bursa Yenişehir Biberinin ekimi başlandı. Şuanda biber Pazar ve marketlerde ortalama 10 liradan satılırken üreticiden 2 liraya alınıyor.

Genel 05.05.2021, 12:52
Biber tarlada 2, pazarda 10 lira

Adına festivaller düzenlenen; kalitesi ve çeşitleri ile dünya genelinde bilinen Bursa Yenişehir Biberinin ekimi başlandı. Şuanda biber Pazar ve marketlerde ortalama 10 liradan satılırken üreticiden 2 liraya alınıyor.

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde yetiştirilen biber çeşitleri kalitesi ile Türkiye ve Dünya ülkeleri arasında ilk tercih edilen biber olarak biliniyor.Tarlada fiyatların düşük olmasına rağmen üretici her şartta üretmeye devam ediyor.

Hazırlıklarını tamamlayan biber üreticileri sahaya inerek ekime başladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bursa Ziraat odaları İl Koordinasyon Başkanı Sadi Aktaş, “Bu yıl Yenişehir’de 1. ekimde 20 bin dönüm 2. ekimde 15 bin dönüm biber ekilmesi planlanıyor. Maliyetlerimiz çok yüksek. Hibrit biberde dönümüne 3 bin 500 lira fide maliyeti çıkıyor. Bir o kadar da diğer maliyetler bulunuyor. 1 dönümden yaklaşık 8 ton biber alınır. Geçen yıl kapya biber 80 kuruşa diğer çeşitler ise ortalama 1 liraya satılmıştı. Bu yıl tarlada biber 3 liranın altına düşerse üreticimiz zarar eder” diye konuştu.

Başkan Aktaş, “ Şuanda biber Pazar ve marketlerde ortalama 10 liradan satılırken üreticiden 2 liraya alınıyor. Arada kazanan aracılar oluyor. Bu durum değişmediği sürece çiftçimiz emeğinin karşılığını alamaz” dedi.
Yorumlar (0)
20°
hafif yağmur