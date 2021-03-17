Beyrut’taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı elektriksiz kaldı

Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı’nda 30 dakika boyunca elektrik kesildi.

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta bulunan Refik Hariri Uluslararası Havalimanı’ndaki tüm departmanlarda elektrikler gitti. Yaklaşık 30 dakika boyunca yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle yolcular ve havalimanı personeli panik yaşadı.

Refik Hariri Uluslararası Havalimanı Müdürü Fadi Al-Hasan yaptığı açıklamada, “Havalimanında süren bir çalışma nedeniyle teknik bir arza meydana geldi ardından elektrik kesintisi oldu. Havalimanındaki jeneratörlerin devreye girmesiyle 15 dakika sonra havalimanındaki binaların çoğuna elektrik sağlandı” ifadelerini kullandı.

Al-Hasan, kesinti sadece 15 dakika sürdüğünü savunurken, havalimanındaki yolcular 30 dakika sonra tüm terminallere elektrik geldiğini belirtti.