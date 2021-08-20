Beyoğlu’ndan Kastamonu’ya geçmiş olsun ziyareti

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’yu ziyaret eden Beyoğlu Belediye Başkan Haydar Ali Yıldız, Bozkurt ve İnebolu ilçeleri ile köylerinde incelemelerde bulunarak vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kastamonu’da meydana gelen sel felaketinin ardından tüm Türkiye yaraların sarılması için seferber oldu. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da Kastamonu’nun Bozkurt ve İnebolu ilçeleri ile köylerini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. İlk olarak AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü ve AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Enes Özkan ile birlikte Bozkurt’u ziyaret eden Başkan Yıldız, bölgede incelemelerde bulundu.

Afet bölgesinde bulunan Beyoğlu Belediyesi ekipleri ile buluştu

Daha sonra İnebolu ilçesi ve köylerinde incelemelerde bulunan Başkan Yıldız İnebolu Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay ile de bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Yıldız, afet bölgesinde faaliyetlerine devam eden Beyoğlu Belediyesi ekipleriyle de bir araya gelerek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Yaraları hep birlikte el birliğiyle saracağız

Yaşanan felaketten dolayı büyük bir üzüntü içerisinde olduklarını belirten Başkan Yıldız, “Kastamonulu kardeşlerime Beyoğlulu hemşehrilerimin selamını getirdim. Yaşanan felaketten dolayı büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Devletimizin tüm kurumları ve sivil toplum örgütleri afetin yaralarını sarmak için seferber olmuş durumda. Yaraları hep birlikte el birliğiyle saracağız. Birlik ve dayanışma ile en kısa sürede bu günleri geride bırakacağız. Sel felaketinde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Rabbim ailelerine sabırlar versin” dedi.