Beyoğlu’ndaki SSK binasında EYT yoğunluğu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün akşam EYT düzenlemesine ilişkin detayları açıklamasının ardından ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi yaş sınırına takılmadan emekli olacak. Bu gelişmenin ardından onlarca vatandaş sabah erken saatlerinden itibaren Beyoğlu’nda bulunan Beşiktaş SGK merkezi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT)’de yaş şartı olmayacağını ve ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağını söyledi. Düzenlemede SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmayacak ve şartları sağlayan herkes emeklilik hakkından faydalanabilecek. Bu gelişme milyonlarca insanı sevindirirken, onlarca vatandaş sabah erken saatlerinden itibaren Beyoğlu’nda bulunan Beşiktaş SGK merkezi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Haber alır almaz Ankara’dan yola çıktığını ifade eden Yaşar Keskinşık, ” EYT’yi borçlandırmak için geldim ben. Ankara’dan geliyorum ben. Ankara’da işlemleri yapamadım. Girişim burada olduğu için buraya gönderildim. Burada bize verilen bilgiye göre harekete edeceğiz. Açıklama yapıldığı anda sevindik. Sonuçta bizde artık emekli olacağız. 32-33 yıldır girişim var. Sağlık imkanlarından doğru düzgün yaralanmadık. Hiç olmazsa emekli olalım da, belki ondan yararlanırız” dedi.

Bu kararı aylardır beklediklerini kaydeden Süleyman Kaya, “Tabi ki sevindik. Biz aşağı yukarı bir buçuk iki aydan beri bunun peşindeyiz. Bütün EYT’liler olarak bu bizim hakkımızdı. Devletimizden Allah razı olsun. Bütün insanlar şu anda mutlu. Görüyorsunuz insanlar sabahın köründe buraya gelmiş. Çünkü bir hakları var. Ben sabahleyin 7’de buradaydım. Benden daha önce gelen arkadaşlarımız oldu. Çünkü bir hak var ortada. Devletimizde bu hakkı bize verdi sağ olsun. Bundan sonra inşallah hayırlısı olur. Açıklandığında yılların vermiş olduğu bir yorgunluk var. O anda bazı şeyleri daha net düşünebiliyorsun. Bu genç yaşta daha rahat yaşayacağım diyorsun. Kafamda daha düzenli bir plan proje olacak gibi şeyleri düşünüyorsun” şeklinde konuştu.