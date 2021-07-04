Beyoğlu’nda yaz spor okulları başladı

Eski milli futbolcu İlker Yağcıoğlu’nun katılımıyla Beyoğlu Belediye’sinin yaz spor okulları açılış töreni Okmeydanı Fetih Spor Tesisi’nde gerçekleşti. Törende öğrenciler sahne gösterileriyle katılımcılara unutulmaz bir şölen sergilerken, sporculara çanta da dağıtıldı.

Beyoğlu Belediyesi, futboldan, basketbola, voleyboldan masa tenisine yelkenden yüzmeye kadar onlarca branşta spor faaliyetlerinin düzenlendiği yaz spor okulları bu yazda öğrencileri sporla buluşturacak. Törende öğrenciler saha aktiviteleri ve sahne gösterileriyle katılımcılara unutulmaz bir şölen sergilerken, sporculara çanta da dağıtıldı. Öte yandan Başkan Haydar Ali Yıldız ve eski milli futbolcu İlker Yağcıoğlu öğrencilerle çift kale maç yaptı. Açılış törenine Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, AKP İlçe Başkanı Abdullah Enes Özkan, BBP İlçe Başkanı Mustafa Yıldız, Beyoğlu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Metin Albayrak, Eski milli futbolcu İlker Yağcıoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Bütün spor sahaları Beyoğlu’nun çocuklarının gençlerin olacak”

Açılış töreninde konuşma yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Beyoğlu’muzda istiyoruz ki spor yapmayan sporla tanışmayan hiçbir çocuğumuz gencimiz kalmasın. Fetih spor tesisleri aşağıya basketbolu, voleybolu, masa tenisini koyduk. Hasköy de aynı şekilde Hasköy spor sahası şimdi Beyoğlu belediyesi olarak işletilecek. Çıksalın spor tesisleri futbol, basketbol voleybol olarak aynı şekilde Eminefendi aynı şekilde Piyadepaşa bütün buralar Beyoğlu’nun çocuklarınındır. Beyoğlu’nun gençlerinindir. Bundan sonra bütün spor sahaları Beyoğlu’nun çocuklarının gençlerin olacak. İnanıyorum ki amatör Spor kulüplerine daha sonra profesyonel spor kulüplerine buradan bu branşlardan sporcular yetişecek. Şu anda arkadaşlarım birtakım sayılar verdiler. Futbolda 3000, basketbolda 5000, yüzmede 1000 yaklaşık 20.000’in üzerinde bu Beyoğlu’nun çocuklarının tamamına tekabül ediyor yani Beyoğlu’nun bütün çocukları Beyoğlu Belediyesi’nin spor tesislerinden 14 branşta istifade edebilecekler” dedi.