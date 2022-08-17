Beyoğlu’nda Tarihi bir yapı daha ihya ediliyor: Kütüphane ve Gençlik Merkezi olacak

Beyoğlu’nda fonksiyonunu yitiren eski Bahriye Matbaası restore edilerek yeni fonksiyonuna kavuşturuluyor. Restorasyon çalışmalarını inceleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, yapının kütüphanesi, sergi ve söyleşi salonlarıyla 500 genci aynı anda ağırlayabilecek bir Gençlik Merkezi ve Millet Kütüphanesi olacağını söyledi.

Geçmişten günümüze birçok medeniyete ev sahipliği yapan İstanbul Beyoğlu’nda fonksiyonunu yitirmiş bir tarihi yapı daha ihya ediliyor. Kasımpaşa’nın merkezinde, tarihi Turabibaba Kütüphanesi’nin yanında bulunan eski Bahriye Matbaası bir dönem askeri mahkeme olarak da kullanılmıştı. Askeri mahkemelerin kapatılmasıyla birlikte fonksiyonunu kaybeden eski yapı, Beyoğlu Belediyesi tarafından başlatılan çalışmayla yeniden hayata döndürülüyor. Restorasyon çalışmalarında sona yaklaşılan yapı, Beyoğlu Belediyesi tarafından ‘Kasımpaşa Gençlik Merkezi ve Millet Kütüphanesi’ olarak vatandaşların hizmetine sunulacak. Devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, çalışmayla ilgili bilgi verdi.

Kütüphanesi, Sergi ve Söyleşi salonlarıyla gençlere hizmet edecek

Restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Beyoğlu’nda, Kasımpaşa’da, tarihi Turabibaba Kütüphanesinin hemen yanında eski bahriye matbaası olarak bilinen ve bir dönem de askeri mahkeme olarak kullanılan bir binadayız. Burası askeri mahkemelerin kapatılmasıyla birlikte fonksiyonsuz hale gelmişti. Beyoğlu Belediyesi olarak bu binaya yeni bir fonksiyon kazandırarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için çalışma başlattık. Devam eden restorasyon çalışmalarımız tamamlandığında bu yapı, kütüphanesi, sergi ve söyleşi salonlarıyla Beyoğlu’nda, Kasımpaşa’nın merkezinde yeni bir gençlik merkezi olarak çocuklarımızın hizmetinde olacak. Yaklaşık 500 gencimize aynı anda hizmet verecek olan yeni kütüphanemizi ve gençlik merkezimizin restorasyon çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamlayarak hizmete alacağız. Beyoğlu’nun çocukları burada ders çalışarak, kitap okuyarak ve söyleşilere katılarak geleceğe hazırlanacaklar” dedi.