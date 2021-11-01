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Beyoğlu’nda Kültür Sanat Karnavalı: Tasarım festivali Tomtom Sokak’ta başladı

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Tomtom Mahallesinde düzenlenen Design Weeks tasarım etkinliği başladı. 50’den fazla tasarımcının katıldığı etkinlik ile tasarım, sanat, eğlence, lezzet, müzik ve alışverişi bir araya getirildi.

Genel 01.11.2021, 15:44
Beyoğlu’nda Kültür Sanat Karnavalı: Tasarım festivali Tomtom Sokak’ta başladı

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Tomtom Mahallesinde düzenlenen Design Weeks tasarım etkinliği başladı. 50’den fazla tasarımcının katıldığı etkinlik ile tasarım, sanat, eğlence, lezzet, müzik ve alışverişi bir araya getirildi.

İstanbul’un en büyük tasarım festivallerinden olan Tomtom Design Weeks Tasarım Festivali, Beyoğlu’nun tasarım mahallesi Tomtom’da başladı. Beyoğlu Belediyesi’nin katkılarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen etkinlik ile tasarım, sanat, eğlence, lezzet, müzik ve alışverişi bir araya getirdi. Bir zamanlar Avusturya Macaristan Okulu’na ev sahipliği yapan tarihi Tomtom Kırmızı Bina’da gerçekleştirilen festivalin açılışına Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile çok sayıda tasarımcı ve sanatçı katıldı. Açılışın ardından festival alanını gezerek usta sanatçıların özgün tasarımlarını inceleyen Başkan Yıldız, Kültür ve sanatın kalbi Beyoğlu’nda sanata ve sanatçıya her zaman destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

“AKM buluşma ve bütünleşme mekanımız olacak”

Kültür sanatın Beyoğlu’nun dört bir yanında var olduğunu belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Beyoğlu Belediyesi olarak kültür sanat alanında yapılan her çalışmaya destek veriyoruz. Cumhuriyetimizin ilanının 98. Yıl dönümünde Atatürk Kültür Merkezini (AKM) büyük bir sevinç ve heyecanla açtık. Kültür sanatın siyasi ve ideolojik tartışmalardan bizi uzak tutan, birleştiren, bütünleştiren gücünü AKM ile beraber yeniden yaşamış olduk. Bundan sonra da AKM artık bizim buluşma ve bütünleşme mekanımız olacak” dedi.

“İstanbul’da, Beyoğlu’nda kültür sanata doyacağız”

Başkan Yıldız sokaktaki kültür sanat faaliyetlerini de çok önemsediklerini ifade ederek, “Atatürk Kültür Merkezi’nden başlayarak İstiklal Caddesi ve Galata Kulesi’nden Galataport’a uzanan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali 65 noktada, 200’den fazla kültür sanat etkinliğiyle halkımızı buluşturacak. İstanbul’da, Beyoğlu’nda kültür sanata doyacağımız bir festival olacak. Tomtom sokaktaki Design Weeks Festivali de Beyoğlu Kültür Yolu festivaline ayrı bir güzellik katıyor. Bu yıl altıncısını düzenlediğimiz festival vatandaşlara sokakta kültür sanatla buluşma imkanı sağlıyor. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

50’den fazla tasarımcı bir araya getirildi

Tasarımın tüm disiplinlerinin bir arada olduğu ve 50’den fazla tasarımcının bir araya geldiği etkinlikte; mahallede bulunan galerilerle iş birliği içerisinde binada 15’den fazla sanatçının sergi ve sanat eserlerine yer veridi. Tomtom Kırmızı Avlu’da ise 15 gün boyunca binanın büyülü atmosferinde etkinlik ziyaretçilerine açık lounge ve cafe alanı ile dinlenme ve keyif ortamı sunarken çeşitli müzik grupları da ziyaretçilere keyifli dakikalar yaşatacak.

Sokak kültürü yeniden canlandırılıyor

Tomtom Design Weeks etkinliği çok özlediğimiz cadde ve sokak kültürünü yeniden canlandırıyor. Etkinlik ile birlikte tüm mahalleye çağrı yapıyor. Mahallenin kendi içinde sanat, alışveriş ve yaşam alanı olduğunu hatırlatıyor. Galata, Çukurcuma, İstiklal Caddesi ve Karaköy’ün kesişim noktasında bulunan Tomtom Mahallesi, mimari dokusuyla adeta kendi mirasına sahip çıkıyor. Boğazkesen, Çukurcuma ve Tomtom Kaptan Sokak üzerine bulunan tasarım mağazaları, atölyeler, sanat galerileri, küçük esnaf, tasarım mağazaları ve dükkanları harekete geçirerek bu etkinliğe davet ediyor. Tüm mahalleye yayılan etkinlik boyunca Tomtom Kaptan Sokak üzerinde çeşitli müzik grupları, sokak müzisyenleri ve genç sanatçılar performans sergileyecek. Tomtom Design Weeks etkinliği 12 Kasım tarihine kadar ziyarete açık olacak.

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