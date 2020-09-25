Beyoğlu’nda HES kodu olmayanlar belediyeye giremeyecek
BEYOĞLU BELEDİYESİ 'GÜVENLİ ALAN' UYGULAMASINI BAŞLATTI. BELEDİYENİN TÜM HİZMET BİNALARINA GİRİŞLERDE HES KODU KULLANIMI ZORUNLU HALE GETİRİLDİ.
Beyoğlu Belediyesi, korona virüs salgınına karşı Türkiye’de ’Güvenli Alan’ uygulamasını başlattı. Uygulama ile belediyenin tüm hizmet binalarına girişlerde HES kodu kullanımı zorunlu hale getirildi.
Beyoğlu Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından Kırıkkale’de pilot uygulama olarak hayata geçirilen ‘Güvenli Alan’ uygulamasını başlattı. Proje kapsamında Beyoğlu Belediyesi’nin başkanlık binası ile ek hizmet binalarına girişlerde HES Kodu kullanılması zorunlu hale getirildi. Uygulama ile belediye personeli ve vatandaşlar HES Kodunu görevlilere göstererek hizmet binalarına giriş yapabilecekler.
Güvenli Alan Qr Code ile risk minimuma indirildi
Proje kapsamında hayata geçirilen bir diğer yenilikte Güvenli Alan QR Code uygulaması oldu. Beyoğlu Belediyesi’nin hizmet binaları başta olmak üzere ilçede bulunan tüm iş yerlerinin girişlerine Güvenli Alan QR Code’ları yerleştirildi. Vatandaşlar belediyenin hizmet binalarına ve ilçede bulunan iş yerlerine giriş yaparken ‘Hayat Eve Sığar’ uygulaması üzerinden Güvenli Alan QR Code’nu okutarak bina içerisinde herhangi bir risk olup olmadığını görebilecekler.
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