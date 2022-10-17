Beyoğlu’nda düzenlenen “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Santranç Turnuvası” ödülleri sahiplerini buldu

Beyoğlu’nda düzenlenen ve 640 sporcunun katıldığı “29 Ekim Cumhuriyet Kupası Santranç Turnuvası’nın” ödülleri sahiplerini buldu. Törende dereceye girenlere ödülleri Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız tarafından sporculara takdim edildi.

Beyoğlu Belediyesi, Beyoğlu Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ve Türkiye Santranç Federasyonu iş birliği ile düzenlenen ve 640 sporcunun katıldığı “29 Ekim Cumhuriyet Kupası Santranç Turnuvası’nın ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezi’nde, Beyoğlu Belediyesi, Beyoğlu Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ve Türkiye Santranç Federasyonu iş birliği ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Günü etkinlikleri çerçevesinde "29 Ekim Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası" gerçekleştirildi. Turnuvaya 8 ülkenin 37 farklı şehrinden, 5’i ünvanlı olmak üzere 640 sporcu katıldı. Turnuva da dereceye girenlerin ödülleri Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız tarafından takdim edildi.

Ödül töreninde konuşan Beyoğlu Belediyesi Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Heyecanlıyız. Cumhuriyetin 100’üncü yılına emin adımlarla giderken 99’uncu yılında bir Cumhuriyet Kupası santranç turnuvasında yaklaşık 600 gencimiz 8 farklı ülkeden 37 farklı şehirden burada geldiler. Bir Cumhuriyet bilinci ile yarıştılar. O bakımdan biz Beyoğlu Belediyesi olarak bir tarafında diğer tarafında Gençlik Spor Bakanlığımız diğer tarafında Türkiye Santranç Federasyonu ve İstanbul İl Temsilciliği Beyoğlu’muzda böyle büyük bir gerçekleştirmenin büyük bir heyecanını yaşadık. Farklı kategorilerde çocuklar, gençler ama aynı toprağın çocukların olarak yarıştılar. Bu bakımdan kaybedenler kazananlar ama önemli olan yarışmaktı. Cumhuriyet Kupası’nda yarışmaktı” dedi.

“Şimdi hemen arkadaşlarımızda Cumhuriyetin 100’üncü yılında çok daha büyük bir organizasyon için hazırlıklara başlıyoruz”

Cumhuriyet’in 100’üncü yılında daha büyük organizasyon yapacaklarını söyleyen Başkan Yıldız, “Şimdi hemen arkadaşlarımızda Cumhuriyetin 100’üncü yılında çok daha büyük bir organizasyon için hazırlıklara başlıyoruz. Bu anlamda bir Cumhuriyet Kupası Santranç Turnuvası vesilesiyle çocuklarımızla gençlerimizle Cumhuriyeti emanet edeceğimiz gençlerle çocuklarla bir araya geldik. Cumhuriyet’in 100’üncü yılında daha büyük bir organizasyonla bir araya geleceğiz. Şimdiden milletimizin, çocukların, gençlerin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun” dedi.

“Türkiye Şampiyonluğuna katılıp başarmak istiyorum”

Santranç Turnuvası’nda Türkiye Şampiyonluğunu kazanmak istediğini söyleyen Mehmet Yağız Şahin, “Okulum Şehit Kamil İlkokulu. Satranca 5 yaşında başladım. 3-4 yıl olmuştur herhalde. Şuanda elde ettiğim birinciliklerim; Esenler Turnuvası’nda birincilik kazandım, birde okuluma kupa getirdim. Türkiye Şampiyonluğuna katılıp başarmak istiyorum. Ulusal Kuvvet Derecesi (UKD) yükseltmeyi baya yükseltmeyi gelecekte düşünüyorum” şeklinde konuştu.