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Beyoğlu’nda bayramlaşma seferberliği

BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANI HAYDAR ALİ YILDIZ, BAŞKAN YARDIMCILARI, BİRİM MÜDÜRLERİ VE MECLİS ÜYELERİ İLÇEDE YAŞAYAN YAŞLI VATANDAŞLARI EVLERİNDE ZİYARET ETTİ, ONLARLA BAYRAMLAŞTI.

Beyoğlu’nda bayramlaşma seferberliği

BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANI HAYDAR ALİ YILDIZ, BAŞKAN YARDIMCILARI, BİRİM MÜDÜRLERİ VE MECLİS ÜYELERİ İLÇEDE YAŞAYAN YAŞLI VATANDAŞLARI EVLERİNDE ZİYARET ETTİ, ONLARLA BAYRAMLAŞTI.

23 Mayıs 2020 Cumartesi 20:07
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Beyoğlu’nda bayramlaşma seferberliği

Beyoğlu’nda 65 yaş üstü vatandaşlar için başlatılan ‘Bayramlaşma Seferberliği’ ile Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve meclis üyeleri ilçede yaşayan yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret ederek bayramlaştı.

Beyoğlu Belediyesi, Covid-19 salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşları Ramazan Bayramı’nda yalnız bırakmamak için ‘Bayramlaşma Seferberliği’ başlattı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile belediye binasının önünde bir araya gelen Başkan Yardımcıları, Birim Müdürleri ve Meclis Üyeleri, Bayram çikolatalarını alarak Beyoğlu’nu adım adım gezip 65 yaş üstü vatandaşların kapılarını çaldı. Sosyal mesafe kuralına uyarak yaşlı vatandaşlarla bayramlaşan Başkan Yıldız ve ekibi, bayram çikolatalarını hediye ederek bir düğer yaşlı vatandaşa ulaşmak için yola koyuldu. Başkan Yıldız ve ekibinin bayramlaşma ziyaretleri ile yaşlı vatandaşlar büyük bir mutluluk yaşadı.

Beyoğlulular başta olmak üzere tüm Türkiye’nin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutlayan Başkan Yıldız, “Ramazan öncesinde büyüklerimize, yaşlılarımıza ve ihtiyaç sahiplerine, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç duyabilecekleri yardımları ulaştırma konusunda Başkan Yardımcılarımızla, Meclis Üyelerimizle ve Birim Müdürlerimizle birlikte bir yardım seferberliği gerçekleştirmiştik. Şimdi de yine Başkan Yardımcılarımız, Müdürlerimiz ve Meclis Üyelerimiz ile birlikte bir Bayramlaşma Seferberliği yapıyoruz. Beyoğlu ekibi olarak, gönül belediyeciliği adına büyüklerimizin, yaşlılarımızın bayram hediyelerini sosyal mesafeyi koruyarak kendilerine ulaştırıyor ve bayramlarını tebrik ediyoruz” dedi.

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