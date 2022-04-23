Beyoğlu’nda 23 Nisan coşkusu

Beyoğlu Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle iftar sofrasında çocukları ağırladı.

Beyoğlu Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir dizi etkinlik düzenlendi. Beyoğlu’ndaki iftar programları kapsamında Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezi’nde bu defa çocuklar ağırlandı. Düzenlenen etkinliğe Beyoğlulu çocuklar akın etti. İftardan sonra çocuklar, Meyve Orkestrası, Pandomim, Kukla Gösterisi ve Rafadan Tayfa Gösterisi ile 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşadı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, etkinliğe Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden online olarak katıldı. Başkan Yıldız, tüm çocukların bayramını kutladı.

"Tüm çocukların bayramı kutlu olsun"

Tüm çocukların bayramını kutlayan Neyran Can, "Kızımla birlikte geldim. Beyoğlu Belediyesinin okuluna gidiyoruz bizde. Veliler olarak bu etkinliğe katıldık. Çok teşekkür ederiz. Tüm çocukların bayramı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

"Birlikte olmayı paylaşmayı öğreniyorlar"

Pandemiden sonra çocukların bir araya gelmesinin mutluluğunu yaşadığını belirten Yurdanur Ersöz, "Yeğenim ve kız kardeşimle geldim. Gördüğünüz gibi bir sürü arkadaşım oldu. Kutu kutu pense oynuyoruz birlikte. Atatürk’ün önderliğinde olan bu bayramı ilk önce çocuklar için tabi ama bu ortamı oluşturan büyüklerimize teşekkür etmemiz gerekiyor. Çocuklar pandemiden sonra özellikle böyle yüz yüze el ele tutuşabilmeleri arkadaş olabilmeleri çok güzel bir şey. Birlikte olmayı paylaşmayı öğreniyorlar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" dedi.