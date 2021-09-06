Beyoğlu’nda 2021-2022 eğitim öğretim yılı başladı

Beyoğlu’nda yeni eğitim-öğretim yılı için ilk ders zili bugün çaldı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, minik öğrencileri yalnız bırakmayarak ilk ders heyecanına ortak oldu.

Beyoğlu Kasımpaşa’daki Cezayirli Gazi Hasan Paşa İlköğretim Okulu’nda da 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için ilk ders zili çaldı. Heyecanla okullarına koşan minik öğrenciler eğitim hayatına ilk adımlarını attı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, minik öğrencileri yalnız bırakmayarak ilk ders heyecanlarına ortak oldu. Başkan Yıldız’a İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Bağcı da eşlik etti. Okulda korona virüs salgını dolayısıyla önlemler üst düzeyde alınırken öğrenciler ve velilerin maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyduğu görüldü.

“Çocuklarımız, yarının Türkiye’sini inşa edecek”

Eğitim öğretimin ara verilmeden devam etmesi temennisinde bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Okullardaki 2021-2022 eğitim öğretim yılı için ders zili çaldı başladı. Çocuklar heyecanlı öğretmenler heyecanlı. Çünkü uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitim yapılabilecek. Çocuklarımızı burada gördüm, maskelerini takmışlar. Biz de gerekli uyarıları yaptık. İnşallah hiç ara vermeden yüz yüze eğitimler devam eder. Çünkü hepsine sordum; öğretmen, doktor, avukat olmak isteyenler var. Pırıl pırıl çocuklarımız var. Hepsine inanıyoruz. Hepsi bayrağına, milletine, vatanına aşık evlatlar. İnanıyorum ki Türkiye’yi emanet edeceğimiz bu çocuklar yarının Türkiye’sini inşa edecekler” açıklamasında bulundu.

Okula geldiği için çok mutlu olan 9 yaşındaki Ülke Nisa, “Arkadaşlarımı seviyorum, öğretmenimi de seviyorum. Müdürümü de seviyorum. Mesafeye dikkat edeceğim. Maskemi de takacağım, dikkatli olacağım” dedi.

Covid-19’a karşı tedbirli olduğunu vurgulayan 8 yaşındaki Gonca Gönül, “Okula gidiyorum, okul kıyafetimle geldim. Arada herhalde başka kıyafetlerle de gelebilirim. Arkadaşlarımı, öğretmenlerimi, müdürümü çok seviyorum. Sosyal mesafeme dikkat ediyorum. Maskemi asla asla çıkartmıyorum” şeklinde konuştu.