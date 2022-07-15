15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Beyoğlu’nda “15 Temmuz İstiklal Sergisi” açıldı. Sergide 15 Temmuz’da çekilen ve hafızalardan silinmeyen fotoğraflar yer aldı.

Beyoğlu Belediyesi’nin 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin 6’ncı yıldönümü dolayısıyla Kasımpaşa Kızılay Meydanında hazırladığı ‘15 Temmuz İstiklal Sergisi’ düzenlenen törenle açıldı. 15 Temmuz Darbe girişimi sırasında çekilen ve akılda kalan fotoğrafların yer aldığı serginin açılışına Beyoğlu Belediye Başkanı Hayda Ali Yıldız ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nda birinci olan Muhammet Yahya Yıldız Han tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Tilavetten sonra Fetihtepe Merkez Camii İmamı Hacı Yıldızhan, 15 Temmuz Darbe Girişimi’nde şehit olanlar için dua etti.

“Tek millet, tek bayrak ve tek devlet olarak yolumuza devam edeceğiz”

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “15 Temmuz, bu milletin son destanı. Bu millet, İstiklal Marşı’nda ifadesini bulan o ruha sonuna kadar sahip olduğunu bütün dünyaya duyurmuş oldu. Çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek demeden herkes o gün vatanının tehlikede olduğunu, devletinin hainler tarafından ele geçirilmek istendiğini fark etti ve lideri Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte buna dur dedi, tek bir millet olarak kenetlendi, meydanda toplandı, bütün dünyaya haykırdı. Bu milletin ne kadar necip bir millet olduğunu bütün dünya bir kez daha görmüş oldu. Bundan sonra tek millet, tek bayrak ve tek devlet olarak yolumuza devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.