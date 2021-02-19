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Beyoğlu sokaklarını yeri ve milli temizlik araçları temizleyecek

Beyoğlu’nda yüzde 100 yerli ve milli kaynaklarla üretilen temizlik araçları görev yapacak. Albayrak Grubu markalarından Kademe A.Ş. tarafından üretilen araçlar, İstiklal Caddesi’nde düzenlenen törenle Beyoğlu Belediyesi’ne teslim edildi.

Genel 19.02.2021, 14:50
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Beyoğlu sokaklarını yeri ve milli temizlik araçları temizleyecek

Beyoğlu’nda yüzde 100 yerli ve milli kaynaklarla üretilen temizlik araçları görev yapacak. Albayrak Grubu markalarından Kademe A.Ş. tarafından üretilen araçlar, İstiklal Caddesi’nde düzenlenen törenle Beyoğlu Belediyesi’ne teslim edildi.

Beyoğlu Belediyesi’nin ihtiyaçlarına göre Albayrak Grubu markalarından Kademe A.Ş. tarafından geliştirilen 9 adet 4 metreküplük vakumlu yol süpürme aracı, İstiklal Caddesi’nde yerini aldı. Üretilen araçlar, Tünel meydanında gerçekleştirilen törenle Beyoğlu Belediyesi’ne teslim edildi. Törene Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu üyeleri Nuri Albayrak, Muhammet Fatih Albayrak, Kademe A.Ş. Genel Müdürü Kenan Çelik ve Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Müdürü Esad Sivri katıldı.

Araçlarının yerli ve milli olmasını önemsediklerini dile getiren Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Geçtiğimiz yıl burada 2 metreküplük süpürge araçlarının Beyoğlu ölçeğinde uygulanabilirliği konusunda çalışmalarımızı başlatmıştık. Bu yıl içinde 4 metreküplük araçların çalışmalarına başlayacağımızı da duyurmuştuk. Konya’da Tümosan’a gitmiştik. Orada Kademe Grubu’nun üretmiş olduğu yerli ve milli süpürge araçlarını yerinde inceledik. Tanıtımını yaptığımız 4 metreküplük araçların üretimi tıpkı 2 metreküplük araçların üretimi gibi Beyoğlu Belediyemizin teknik ekibi ve Albayrak Grubu’na bağlı Kademe Grubu’nun yapmış olduğu toplantılarda ortak çalışma neticesinde yerli ve milli olarak Beyoğlu’nda hizmete alınmış vaziyette. Özellikle yerli ve milli olmasını önemsiyoruz. Yaklaşık 100 milyon üzerinde bir ödeme yurtdışına ithal ediliyordu bu mallar. Yedek parçası ile beraber bu miktar daha da artıyordu. Çok ciddi olarak ekonomik tasarrufta bulunulacak, paramız ülkemizde kalacak. Belediye olarak da aynı şekilde bütçemizden çok ciddi bir tasarrufta bulunmuş olacağız. Bu hidrostatik kompakt süpürge araçlarımız Beyoğlu, İstanbul ve Türkiye için ideal bir süpürge aracı. Bu şekilde daha verimli bir temizliği gerçekleştireceğimize inanıyorum“ diye konuştu.

“Türkiye bundan sonra sanayisinde ve her türlü araç gereçte ithalat yapmayacak, ihracat yapacak”

Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Albayrak ise araçların tamamen yerli üretim olduğuna dikkat çekerek, "Bu araçlar yurtdışından Türkiye’ye geldiğinde 150 bin euro civarlarında Türkiye’de satılıyordu. Biz de bu araçları şu anda yaklaşık 90 ile 100 bin euro arasında mal ediyoruz. Bu fiyatlar ile bugünden sonra dövizimiz yurtdışına gitmeyecek. Bunun üretimi ve motoru tamamen yerli olarak Türkiye’de üretilmektedir. Beyoğlu Belediyesi’nde şu anda 12 araç var. Türkiye’deki bütün belediyeleri de bu hesaba katarsak bundan sonra inşallah bu araçlar Türkiye’de üretilecek. Şu anda yurtdışına da ihracatımız var. Türkiye bundan sonra sanayisinde ve her türlü araç gereçte ithalat yapmayacak, ihracat yapacak“ ifadelerini kullandı.

“Yerli ve milli üretimle milyonlarca liralık tasarruf”

Türkiye’de araç üstü ekipman sektöründe ürün gamını hızlı şekilde arttıran Kademe A.Ş. ile hizmette yerli üretimleri tercih eden Beyoğlu Belediyesi, kamu-özel sektör işbirliğinde önemli bir çalışmaya daha imza attı. Yerli üretim araçları tercih etmesiyle 2020 yılında 10 milyon TL’nin üzerinde tasarruf sağlayan Beyoğlu Belediyesi, bu kez daha verimli ve güçlü bir modelin üretimine öncülük etti. Geliştirilmesine büyük katkı sağladığı için ismini Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın vermesi beklenen araç, ilk modeline oranla yine kompakt yapısıyla dar cadde ve sokaklar da dahil olmak üzere eğimli ve düz zeminlerde kolaylıkla temizlik yapabiliyor. Vakum gücünün yüksek, süpürme genişliğinin daha fazla olmasından dolayı daha çok alanı süpüren araç, çöp toplama hacminin fazla olmasıyla da daha uzun süreli çalışabiliyor. Türk mühendisleri ve işçileri tarafından tamamen yerli sermayeyle üretilen yol süpürme aracı, kendi sınıfında ilk araç olma, yurt dışı muadillerine göre fiyat avantajı, satış sonrası servis ve yedek parça maliyet avantajı özelliklerine sahip.
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