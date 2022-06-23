Beyoğlu Mahalle Bahçelerinin 27’incisi Kasımpaşa’da açıldı

“Daha Yeşil bir Beyoğlu” projesi çerçevesinde inşa edilen Mahalle Bahçelerinin 27’incisini Kasımpaşa’da açıldı.

“Daha Yeşil bir Beyoğlu” projesi çerçevesinde inşa edilen Mahalle Bahçelerinin 27’incisini Kasımpaşa Kaptanpaşa Mahallesi Ceylan Sokak’ta hizmete açıldı. Basketbol sahası, Fitness grubu, çocuk oyun alanı, yeşil alan ve dinlenme alanıyla bölgeye yeni bir ivme kazandıracak.

“Okmeydanı ve Fetihtepe’de bu dönüşümü başlattık”

Bahçe açılışında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Biz göreve gelirken dedik ki daha yeşil, güvenli ve huzurlu bir Beyoğlu. Çocuklarımızın kitap okuyacağı kütüphaneler, okullar ve bu tür bahçelerde oynasınlar diye Beyoğlu’nda adım adım bunları gerçekleştiriyoruz. Kentsel dönüşümü niye yapıyoruz şehri daha yeşil ve güvenli yapmak için Okmeydanı ve Fetihtepe’de bu dönüşümü başlattık” dedi.