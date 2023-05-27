Beyoğlu Hükümet Konağı yeni yerine taşınıyor

Beyoğlu bulunan Hükümet Konağı yeni yerine taşınıyor.

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde bulunan Hükümet Konağı yeni yerine taşınıyor. Tarihi İstiklal Caddesinde 1996 yılından beri vatandaşlara hizmet vermekteydi. Konağın yeni adresi ise Kasımpaşa’da bulunan tarihi Cezayirli Gazi Hasan Paşa Kışlasına taşınmaya başladı.Binan çıkarılan eşyalar ise bir kamyona yükleyip ardından yeni binası götürüldü. Hükümet Konağının içerisinde Beyoğlu Kaymakamlığı, İlçe Tapu Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürlüğü, Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı, İlçe Sağlık Müdürlüğü bulunuyordu.