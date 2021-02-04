Beyoğlu Belediyesi, pandemi süreci nedeniyle zor günler geçiren mahalle esnafına destek olmak amacıyla “Beyoğlu Halkı Esnafının Yanında” kampanyası başlattı.

“Salgın sürecini dayanışma ile atlatalım, mahalle esnafımızı tercih edelim” sloganıyla başlatılan kampanyanın startını, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız yaşadığı mahalleden verdi. Başkan Yıldız, bu kapsamda Sütlüce Mahallesi’nde esnafla buluştu. Mahallede bulunan bir markete girerek alışveriş yapan Yıldız, daha sonra esnaf ile sohbet ederek bir dertlerinin olup olmadığını sordu. Ardından mahallede bulunan diğer esnafı da tek tek gezdi. Başkan Yıldız son durağını ise mahallede kurulan halk pazarı oldu. Burada bir yandan sebze ve meyve fiyatlarını kontrol ederken diğer taraftan ise esnafın isteklerini dinledi.

Proje hakkında bilgi veren Başkan Yıldız “Vatandaşımız salgın döneminde genelde telefonla alışveriş yapıyorlar. Ama bu mahalle esnafını etkiliyor. Yaklaşık 1 senedir salgınla mücadele devam ediyor. Vatandaş ve esnafın dayanışmasını ortaya çıkarmak istiyoruz. Oturduğum Beyoğlu Sütlüce’deki bakkalımdan alışverişimi yaptım. Ümidimizi kaybetmeden yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Esnaf olan Sinan Köseoğlu “Projeye başarılı buluyoruz. Olumlu sonuçlar verir. Esnaf ve halk faydalanır. Fiyatları çok yükseltmemeye çalışıyoruz. Mahallede bir aileyiz” şeklinde konuştu.