Beyoğlu Belediyesi ile Kariyer.net istihdamı artırmak için iş birliği yaptı

Beyoğlu Belediyesi ile online istihdam platformu Kariyer.net iş birliği anlaşması imzaladı. Yapılan işbirliği anlaşması ile Beyoğlu’nda istihdamın artırılması hedefleniyor.

Beyoğlu Belediyesi ile online istihdam platformu Kariyer.net, istihdama katkı sunmak için güç birliği yaptı. Beyoğlu’nda istihdamı artıracak işbirliği anlaşmasını, Beyoğlu Belediyesi’nde düzenlenen törende, Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Kübra Gülal ve Kariyer.net Satış Genel Müdür Yardımcısı Uğur Sağlıkoğlu imzaladı. İş birliği kapsamında, Beyoğlu ve çevresinde yaşayan ve iş arayan adaylar, Kariyer.net’in mavi yaka iş ve eleman aramayı dijital hale getiren İşin Olsun uygulaması sayesinde, evlerinin yakınındaki işlere kolayca ulaşarak hızlıca iş bulabilme fırsatı yakalayacak. 7 milyon aday ve 600 bin işverene ulaşan İşin Olsun uygulamasının sunduğu fırsatlardan Beyoğlu Belediyesi İstihdam Merkezi Kariyer Beyoğlu’na başvuran adaylar ve işverenler yararlanabilecek.

Bu işbirliği sayesinde istihdam alanında daha hızlı sonuçlar alacağız

İş birliği ile ilgili olarak Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Kübra Gülal şunları söyledi: Beyoğlu Belediyesi olarak Türkiye’de ilk kez Kariyer Beyoğlu ofisimizde uyguladığımız “Yerinde istihdam” modeliyle Beyoğlu’nda iş arayan gençlerimizi, vatandaşlarımızı Beyoğlu sınırları içerisindeki işverenlerimizle buluşturuyoruz. Kariyer Beyoğlu istihdam merkezimizde bugüne kadar pek çok insanımıza yeni kapılar açtık. Özellikle turizm sektörünün kalbi olan Beyoğlu’nda ülkemizin en önemli turizm yatırımları Galataport ve Tersane İstanbul’un da hizmet vermeye başlamasıyla daha fazla vatandaşımıza bölgemizde istihdam sağlamayı hedefliyoruz. Bu amaçla bugün istihdam alanında ülkemizin önde gelen markası Kariyer.net ile ‘İşin olsun’ uygulaması üzerinden bir işbirliği protokolüne imza atıyoruz. Türkiye’nin ilk online istihdam ofisiyle ilklerin şehri Beyoğlu’muzda gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği sayesinde önümüzdeki günlerde istihdam alanında daha hızlı sonuçlar alacağımızı umuyoruz” dedi.

"Beyoğlu ve civarında yaşayan ve iş arayan mavi yaka adayların iş bulmalarını hızlandıracağız"

Kariyer.net Satış Genel Müdür Yardımcısı Uğur Sağlıkoğlu, Türkiye’de istihdama katkı sağlamak için çalıştıklarını söyleyerek, “İşsizlik sadece ülkemizde değil dünyada önemli bir sorun. Kariyer.net olarak dijital teknolojileri kullanarak doğru adayı doğru işle buluşturma ve böylece istihdama katkı sağlama misyonuyla hareket ediyoruz. Beyoğlu Belediyesi ile yaptığımız iş birliği ile Beyoğlu ve civarında yaşayan ve iş arayan mavi yaka adayların iş bulmalarını hızlandıracağımıza, işverenlerin de eleman açığını doğru adaylarla ve çok daha hızlı kapatmalarına yardımcı olacağız. Böylece bölgedeki istihdama da olumlu katkılar sağlayacağımıza inanıyoruz. İş birliğimizin tüm Beyoğlu’na ve Beyoğlulara hayırlı olmasını dileriz” ifadelerini kullandı.

Kariyer Beyoğlu’nun ilanları işin Olsun’da

Yapılan iş birliği kapsamında Kariyer Beyoğlu, Beyoğlu Belediyesi’ne bağlı İstihdam Merkezi’ne gelen aday ve işverenleri İşin Olsun’a yönlendirecek. İşveren açısından süreç, Kariyer Beyoğlu’nun adayları değerlendirmek istediği pozisyonla ilgili İşin Olsun uygulamasında ilan yayınlamasıyla başlayacak. İşverenler, ihtiyaç duydukları pozisyonları Kariyer Beyoğlu’na bildirecek ve iş ilanları İşin Olsun uygulamasında Kariyer Beyoğlu’na ait hesapta yayınlanacak ve iş ilanları tüm Beyoğlu halkının başvurularına açık olacak. Kariyer Beyoğlu yetkilileri ilana başvuran adaylarla doğrudan iletişime geçebilecek, uygun adaylarla görüşme yaparak ilgili işverenlere adayları yönlendirecek. İş arayan olarak Kariyer Beyoğlu’na başvuruda bulunan adaylar ise İşin Olsun uygulamasına yönlendirilerek üye olma ve süreç hakkında bilgilendirilecek.