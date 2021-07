Beyoğlu Belediyesi açık veri portalı’nı hizmete sundu

İstanbul Beyoğlu Belediyesi tarafından vatandaşların kamusal hizmetlerde elde edilen verilere kolayca ulaşabilmesini sağlamak amacıyla hayata geçirilen “Açık Veri Portalı” hizmete açıldı. Portal sayesinde vatandaşlar eğitimden çevreye, ulaşımdan turizme kadar onlarca alanda kamusal hizmetlerde elde edilen verilere kolayca ulaşabilecekler.

Beyoğlu’nda, vatandaşların kamusal hizmetlerde elde edilen verilere kolayca ulaşabilmesini sağlamak amacıyla hayata geçirilen “Açık Veri Portalı” hizmete sunuldu. Beyoğlu Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğü’nün geliştirdiği Açık Veri Portali sayesinde vatandaşlar eğitimden çevreye, ulaşımdan turizme kadar onlarca alanda kamusal hizmetlerde elde edilen verilere kolayca ulaşabilecekler. Beta sürümü şubat ayında kullanıma açılan portalın tam sürümü haziran ayı itibarıyla hizmete açıldı. Vatandaşlar, kamuda şeffaflığın sağlanması açısından büyük önem taşıyan “Açık Veri Portalı’na acikveri.smartbeyoglu.com, acikveri.beyoglu.bel.tr adreslerinden ulaşabiliyorlar.

Bilimsel araştırmacılara ve yatırımcılara rehberlik edecek

Beyoğlu Belediyesi 2005 yılından bu yana dijital dönüşüm ile ilgili önemli adımlar attı. Bu kapsamda Belediye Otomasyon Sistemi, 7/24 İletişim Merkezi, Vatandaş Memnuniyet Yönetim Sistemi, Belediye Mobil Uygulamaları ve Smart Beyoğlu Akıllı Şehir Uygulaması başta olmak üzere birçok dijital uygulama hizmete sunuldu. Gelinen son noktada elde edilen güçlü veriler, Açık Veri Portalı ile tüm bilim ve iş dünyasına sunulmuş oldu. Açık Veri Portalı’ndaki veriler; TUIK’in, Bakanlıkların, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ve Beyoğlu Belediyesi’nin verilerinden sağlandı. Portalın hayata geçirilmesiyle birlikte şehir hayatında yönetişim ve şeffaflığı daha güçlü hale getirmek, araştırmacıların, akademisyenlerin ve yazılımcıların doğru veriye daha kolay erişimini sağlayarak hem ekonomik hem sosyal alanda yapılacak bilimsel çalışmaları desteklemek amaçlanıyor. Potralın ayrıca Beyoğlu’nda yatırım yapacak tüm müteşebbislerden üniversite öğrencilerine kadar birçok sektöre katkı yapması da planlanıyor.

8 ana başlık altında 36 alt başlık bulunuyor

Vatandaşların her türlü veriye, Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na (KVKK) uyarak erişim sağlayabileceği Beyoğlu Belediyesi Açık Veri Portalı’nda; Yönetişim, İnsan, Eğitim, İmar ve Şehir, Ulaşım, Tarih-Turizm, Sağlık ve Afet Değerlendirme olmak üzere sekiz ana kategori bulunuyor. Ana ve alt başlıkların yanı sıra Veri Seti Arama butonundan da istenilen bilgiye kolayca ulaşma imkanı sunulan Açık Veri Portalı, kısa süre içerisinde Beyoğlu Belediyesinin resmi web sitesi üzerinden de erişime açılacak. Projenin hayatın her alanında, kamu iş ve işlemleriyle ilgili ihtiyaç duyulan her türlü bilgiye kolayca ulaşılabilen bir portal olarak geliştirilmesi hedefleniyor.

Ana başlıklar altında sunulan alt başlıklar şu şekilde:

Yönetişim: İstek-Şikayet, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik, Muhtarlıklar, Wifi Bağlantı Noktaları. İnsan: Nüfus, Yaş Dağılımı, 18 Yaş Üstü-Altı, Medeni Durumlar, Doğum, Vefat, Hemşehrilik, Verilen Göç, Alınan Göç, Evlilik. Eğitim: Genel Eğitim Düzeyleri, Eğitim Kurumları. Şehir ve İmar: Yapım Yılına Göre Bina Sayısı, Kat sayısına Göre Bina Sayısı, Yapım Türüne Göre Bina Sayısı, Altyapı Envanteri, Parklar ve Bahçeler. Ulaşım: İETT Durakları, Taksi Durakları, Otoparklar. Tarih-Turizm: Tarihi Yerler, Konaklama Tesisleri. Sağlık: Hastaneler, Sağlık Ocakları, Eczaneler, Devlet Hastaneleri Sağlık Çalışanları, Diş Hekimleri, Poliklinikler, Laboratuvar, Afet Değerlendirme: Deprem".