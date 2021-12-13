Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız’dan örnek davranış

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, arıza yapan İETT otobüsünü görünce makam aracını durdurarak vatandaşların derdini dinledi. Başkan Yıldız, örnek bir davranış sergileyerek, yolda kalan otizmli genci ve ailesini ekibindeki bir araçla okuluna gönderdi.

İstanbul’da son günlerde sık sık gündeme gelen İETT otobüslerindeki arızalara bir yenisi de Beyoğlu’nda eklendi. İETT aracı arıza yapınca otobüste bulunan yolcular aşağı inerek beklemeye başladı. Bu sırada bir programa giden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, arıza yapan aracı ve yoldaki vatandaşları görünce aracını durdurup vatandaşların yanına gitti. Vatandaşların derdini dinleyen Başkan Yıldız, otizmli çocuğu ve annesini ekibindeki bir araçla okuluna gönderdi. Başkan Yıldız “Biz kötülemek istemiyoruz ama her gün yaşanıyor” dediği sırada bir vatandaş, “Ben kötülüyorum. Ben hiç memnun değilim o adamdan” diyerek tepkisini dile getirdi.

Başkan Yıldız, yaşanan o anları ise sosyal medya hesabından, “Sn. Ekrem İmamoğlu kurgu yapmazsanız, algı oluşturmazsanız; halkın sesine kulak verirseniz ‘her şey güzel olacak’ vaadinin nasıl boşa düştüğünü görürsünüz. Bu ses 16 milyon İstanbullunun sesi. Dinleyin ne diyor:” notuyla paylaştı.