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Beyoğlu Belediye başkanı Yıldız, üniversiteli gençler buluştu

Akademi Beyoğlu’nda düzenlenen Gençlik Buluşması’ programında üniversiteli gençlerle bir araya gelen Başkan Yıldız, öğrencilerin taleplerini dinleyerek sorularını cevaplandırdı.

Genel 22.02.2022, 14:26
Beyoğlu Belediye başkanı Yıldız, üniversiteli gençler buluştu

Akademi Beyoğlu’nda düzenlenen Gençlik Buluşması’ programında üniversiteli gençlerle bir araya gelen Başkan Yıldız, öğrencilerin taleplerini dinleyerek sorularını cevaplandırdı.

Beyoğlu Belediyesi, Akademi Beyoğlu’nda düzenlediği Gençlik Buluşması’ programında ilçedeki üniversite öğrencilerini bir araya getirdi. Yoğun katılımla gerçekleşen programda Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, üniversite öğrencilerinin taleplerini dinleyerek sorularını cevaplandırdı. Beyoğlu’nda eğitim alanında yapılan çalışmalarla ilgili de bilgi veren Başkan Yıldız, bu alandaki çalışmalarını daha da artıracaklarını söyledi. Öğrenciler de Beyoğlu Belediyesi tarafından verilen eğitim desteği bursu için Başkan Yıldız’a teşekkürlerini ilettiler. Programda, Akademi Korosu seslendirdiği bir birinden güzel şarkılarla öğrencilere müzik ziyareti sundu.

Programda konuşan Başkan Yıldız, istişareye büyük önem verdiklerini belirterek, “Bizim hizmet anlayışımız insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıdır. Gençlerle, çocuklarla, kadınlarla, yani toplumun her kesimi ile istişare ederek yönetiyoruz. Çünkü bir gönül belediyeciliğini inşa etmeye çalışıyoruz. Yaptığımız istişareler neticesinde çocuklarımız kendi mahallelerinde rahatça oynayabilsin diye Mahalle Bahçelerini hayata geçirdik. Yine kendi mahallelerinde kitaba kolayca ulaşabilsinler diye Semt Kütüphanelerini açtık. Spor tesislerini tüm gençlerimizin hizmetine sunduk. Birçok mahallemize basketbol ve voleybol sahaları yaptık. Aynı zamanda 15 farklı noktada bulunan Semt Konaklarımız da 7’den 70’e herkes için eğitici ve hobi kurslarımız mevcut. Saymakla bitmeyecek bu çalışmaların yanı sıra üniversite öğrencilerimiz için eğitim desteği bursu vermeye başladık. Tüm bunları çocuklarımızla ve gençlerimizle istişare ederek yaptık. Bugün de yine aynı amaçla buradayız. Gençlerimizi dinleyeceğiz, talepleri ve beklentileri doğrultusunda yeni projelerimizin temellerini atacağız. Gençlerimiz için projeler üretmeye, isteklerini yerine getirmeye ve kendilerini geliştirmesi için fırsatlar oluşturmaya devam edeceğiz. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz ki, gençlerimizi için yaptığımız her yeni çalışma ülkemizin aydınlık geleceği için de atılmış önemli bir adımdır” dedi.

Programda söz alan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü öğrencisi Ecem İlyasoğlu Başkan Yıldız’a eğitime verdiği destek için teşekkür ederek, “Akademi Beyoğlu başta olmak üzere yararlandığımız birçok şey biz gençlerin sosyalleşmesinde ve gelişiminde büyük rol oynuyor. Bölümümü İngilizce okumama ve birçok kursa gitmeme rağmen İngilizceyi pratik yapmadan konuşamayacağımızı tecrübe ettim. Bu pratik de ancak yurt dışına çıkarak yapılabilir diye düşünüyorum. Beyoğlu Belediyesi gençleri yurt dışı gezilerine götürebilir veya onları yurt dışı için destekleyebilir” ifadelerini kullandı.

İlk ve Acil Yardım bölümü öğrencisi Ebrar Demiroğlu ise, “Öncelikle eğitime destek bursu vererek biz gençlerin yanında olduğunuz için şahsım adına teşekkür ederim. Akademi Beyoğlu’nda geçen sene üniversite hazırlık kursuna katıldım ve çok istifade ettim. Bunun haricinde Beden Dili, Diksiyon, Sosyal Medya Yönetimi gibi kurslara katılarak kendimi sosyal anlamda geliştirme fırsatı buldum. Tamamen ücretsiz bu ve benzeri kurslar açarak gençlere eğitimin yanında kendini geliştirme fırsatı ve imkanı sunduğunuz için çok minnettarız. Beyoğlu’nun gençleri olarak sizin gibi gençliğe değer veren ve yanında olan bir başkanımız olduğu için bence çok şanslıyız” şeklinde konuştu.

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