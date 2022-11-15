Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız: "İBB, Anıtlar Kurulu’nun oturma gruplarının kaldırılması yönündeki kararına uymadı"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, “Anıtlar Kurulu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne buraya konulan oturma gruplarının kaldırılması konusunda karar alıp 2021 yılının Mart ayında tebliğ etmişti. Fakat büyükşehir bu karara uymadı” dedi.

Beyoğlu’nda gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlar anılmaya devam ediliyor. İstiklal Caddesi’ne gelen vatandaşlar, patlamanın gerçekleştiği alana karanfil bıraktı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da bölgeye gelerek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

İstiklal Caddesi’nde bulunan oturma gruplarının ve saksıların güvenlik gerekçesi ile kaldırılmasına ilişkin konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Buraya konulan oturma gruplarının ve saksıların başlangıçta bir güvenlik zafiyeti oluşturacağını ifade edip İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne gerekli uyarılarımızı yapmıştık. Bu bölge kentsel bir sit alanı. Eski Beyoğlu dediğimiz Pera Bölgesi. Burayla ilgili her türlü yapılaşma Anıtlar Kurulu’nun iznine tabi. O oturma grupları Anıtlar Kurulu’nun kararı olmadan yapıldı. Anıtlar Kurulu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne buraya konulan oturma gruplarının kaldırılması konusunda karar alıp 2021 yılının Mart ayında tebliğ etmişti. Fakat büyükşehir bu karara uymadı. Biz de burada bir güvenlik zafiyetinin olabileceğini ifade etmiştik. Maalesef acı bir hadiseden sonra dün akşam itibariyle alınan karar neticesinde Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından buraya konulan oturma grupları kaldırıldı” dedi.