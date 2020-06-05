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Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız Dünya Çevre Günü’nde Haliç’e daldı

BEYOĞLU BELEDİYESİ 5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ’NÜ HALİÇ’TE DÜZENLEDİĞİ ETKİNLİKLE KUTLADI. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANI HAYDAR ALİ YILDIZ DALGIÇ KIYAFETLERİNİ GİYEREK GENÇLERLE BİRLİKTE HASKÖY SAHİL’DEN HALİÇ’E DALDI.

Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız Dünya Çevre Günü’nde Haliç’e daldı

BEYOĞLU BELEDİYESİ 5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ’NÜ HALİÇ’TE DÜZENLEDİĞİ ETKİNLİKLE KUTLADI. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANI HAYDAR ALİ YILDIZ DALGIÇ KIYAFETLERİNİ GİYEREK GENÇLERLE BİRLİKTE HASKÖY SAHİL’DEN HALİÇ’E DALDI.

05 Haziran 2020 Cuma 14:12
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Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız Dünya Çevre Günü’nde Haliç’e daldı

Beyoğlu Belediyesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü Haliç’te düzenlediği etkinlikle kutladı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız dalgıç kıyafetlerini giyerek gençlerle birlikte Hasköy Sahil’den Haliç’e daldı.

Beyoğlu Belediyesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü Haliç’te düzenlediği etkinlikle kutladı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız dalgıç kıyafetlerini giyerek gençlerle birlikte Hasköy Sahil’den Haliç’e dalarak balıkları yemledi. Aynı zamanda Haliç’in sularında" Dünya Çevre Günümüz kutlu olsun" pankartı açıldı. Haliç’te gerçekleştirilen etkinlikle çevre temizliğiyle ilişkin farkındalık oluşturulmasına dikkat çekildi.

“Medeniyetimiz yarın ölecek olsak ta bir ağaç dikmemiz gerektiğini söylüyor”

Dünya Çevre Günü kapsamında Haliç’e dalan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü, bizde İstanbul’un göz bebeği olan Haliç’imizde bu çevre gününü kutlamak istedik. Dünya hızlı bir şekilde iklim değişikliği içinde. Medeniyetimiz yarın ölecek olsak ta bir ağaç dikmemiz gerektiğini söylüyor. Bu bizim çevreye olan duyarlılığımızı gösteriyor. Bugün Haliç’te bu etkinliği yapmamızın sebebi çok anlamlı. Bugün profesyonel dalgıçlarımızla beraber bende dalgıç elbisesini giydim ve Haliç’in mavi olduğunu umduğum sularına daldım” dedi.

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