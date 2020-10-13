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Beylikdüzü’nde park halindeki servis aracı alev alev yandı

BEYLİKDÜZÜ’NDE PARK HALİNDEKİ SERVİS ARACI ALEV ALEV YANDI

Genel 13.10.2020, 14:19
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Beylikdüzü’nde park halindeki servis aracı alev alev yandı

Beylikdüzü’nde park halindeki servis aracı alev alev yandı. Aracı görev vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Beylikdüzü Cumhuriyet Caddesi üzerinde park halinde bulunan 34 LAG 140 plakalı bir servis aracı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Yangın kısa sürede büyüyerek bir anda aracı sardı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar panik yaşarken, hemen itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, hemen yanan araca müdahale etti. Araç, söndürürken ekipler soğutma çalışması yaptı. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan servis aracı kullanılamaz hale geldi.

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