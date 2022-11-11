Beylikdüzü’nde öğrenciler, derslerinin stresini balık yiyerek attı

Okulların bugün ara tatile girmesiyle öğrenciler son dersini Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’nde aldı. Müzeyi ziyaret ederek deniz canlıları hakkında bilgi alan öğrenciler, gezi sonrası kendilerine ikram edilen balık ekmeği de yiyerek stres attı.

2022 - 2023 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili bugün başlarken Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri dünyada ilk ve tek olarak gösterilen Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ni ziyaret etti. Müze kurucusu Balıkçı Kenan Balcı, ziyaret eden öğrencilere önce balığın besin kaynağı olarak önemini anlatırken, ardından müzeyi gezdirerek sergilenen balıklar hakkında bilgi verdi. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Balcı, gezi sırasında tüm öğrencilere balık pişirmenin tekniklerini gösterdi. Gezi sonrası öğrencilere balık ikram edilirken, gençler müzeye yoğun ilgi gösterdi.

“Denizlerimiz ekmeden biçtiğimiz tarlalarımızdır”

Öğrenciler tarafından gerçekleşen ziyaret hakkında konuşan Kenan Balcı, “Gençlerimize teşekkür ediyorum. Gençliğimiz bizlerin geleceğidir. Gençliğimizin denizi, balığı öğrenmesi için bulunduk. Onlar da çok alakalı ve gayet güzel sorular sordular. Denizler bir nimettir. Ekmeden biçtiğimiz tarlalarımızdır” dedi.

“Merakımızı giderebilme konusunda çok yardımcı oldular”

Müzeyi gezen öğrencilerden Berat Uzun, “Ara tatilden önce burada Türkiye Deniz Canlıları Müzesini gezmek bizim için büyük bir onurdur. Her ne kadar denizi görsek de bilmediğimiz birçok canlı varken Kenan Bey bizlere bu bilgileri sundular. Merakımızı giderebilme konusunda çok yardımcı oldular” şeklinde konuştu.

Müzeyi ziyaret eden bir diğer öğrenci Sude Esmer ise çok keyif aldığını ifade ederek, “Burası çok güzel bir yer. Daha önce bu kadar büyük balıkları bir arada görmemiştim” dedi.