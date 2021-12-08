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Beylikdüzü’nde "Kiptaş ve Belediye vatandaşları mağdur etti" iddiası

Beylikdüzü’nde 7 bloktan oluşan 260 konutlu sitede oturanlar, konutlarının sağlam olmasına rağmen kendilerine herhangi bir risk analiz raporu gönderilmeden ‘kentsel dönüşüm’ adı altında evlerinin yıkılmak istendiğini ve Beylikdüzü Belediyesi ile Kiptaş’ın zorla kendilerini dışarıya atmak istediğini öne sürerek basın açıklaması yaptı. Yürütme durdurma kararı olduğunu söyleyen site sakinleri belediyeden bugün, 10 gün içerisinde elektrik ve sularının kesileceğine dair tebligat da aldıklarını öne sürdü.

Genel 08.12.2021, 16:28
Beylikdüzü’nde "Kiptaş ve Belediye vatandaşları mağdur etti" iddiası

Beylikdüzü’nde 7 bloktan oluşan 260 konutlu sitede oturanlar, konutlarının sağlam olmasına rağmen kendilerine herhangi bir risk analiz raporu gönderilmeden ‘kentsel dönüşüm’ adı altında evlerinin yıkılmak istendiğini ve Beylikdüzü Belediyesi ile Kiptaş’ın zorla kendilerini dışarıya atmak istediğini öne sürerek basın açıklaması yaptı. Yürütme durdurma kararı olduğunu söyleyen site sakinleri belediyeden bugün, 10 gün içerisinde elektrik ve sularının kesileceğine dair tebligat da aldıklarını öne sürdü.

İddiaya göre, Gürpınar’da bulunan 7 bloklu 260 konutlu ve bin 500’e yakın kişinin yaşadığı Hasyurt Sitesi sakinleri, bir süre önce Beylikdüzü Belediyesi ve Kiptaş’ın konutlarından karot örneği aldığını ve kendilerine risk raporu gönderilmeden herhangi bir imza da alınmadan ‘binanız riskli’ denilerek evlerinden atılmak istendiğini iddia etti. Site sakinleri, rızalarının dışında bir dönüşüm çalışması başladığını ve mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı vermesine rağmen dönüşüm için evlerden zorla dışarı çıkarılmak istendiklerini belirtti. Bugün ellerine "10 gün içerisinde evinizin suyu, doğalgazı ve elektriği kesilecektir" yazısı da ulaşan vatandaşlar ikinci kez şok yaşadı.

Konuyla ilgili konuşan vatandaşlardan Behman Şaybak, haksız hukuksuz bir yıkım yapılmak istendiğini belirterek, “Beylikdüzü Belediyesi ve KİPTAŞ’ın işbirliği ile buradaki daire sahiplerine zorla imzalatmaya çalıştıkları sözleşme okunduğunda çok daha iyi göreceksiniz. İdare mahkemesinde dava devam ederken aynı hukuksuzluk devam ediyor. Bugün burada imza atmayan herkese 100’den fazla insana diyorlar ki, ‘Gelin imza atın, yoksa elektriğiniz, suyunuz kesilecek’ deniyor. Biz diyoruz ki kentsel dönüşüm için karar alınmış kentsel dönüşüm yapılsın. Ama bu durum rantsal dönüşüme dönüşmesin istiyoruz. Bu durum kentsel dönüşümden dışarı çıktı. Kat karşılığı sözleşmesi yapılsın istiyoruz. Bu alanda kat karşılığı sözleşme yapılıp insanların hakları verilsin istiyoruz” dedi.

“Resmen hırsızlık yapılıyor. Hakkımı helal etmiyorum”

Yaşanan tüm olayların sebebinin Beylikdüzü Belediyesi ve KİPTAŞ’tan kaynaklandığını öne süren Semra Altuntaş isimli site sakini ise, “ Çocuklarımızın hakkını aramak için buradayız. Eşimizin çocuklarımızın bireylerin emeğini çalıyorlar. Resmen hırsızlık yapılıyor. Hakkımı helal etmiyorum” diye konuştu.

Münevver Yıldırım isimli bir diğer site sakini ise, “Haziran ayında başkan bey bize, ‘Burası 1999 depremi öncesi yapıldığı için ben burayı kentsel dönüşüme sokuyorum. Siz isteseniz de imzalamazsanız da biz bu evleri yapacağız sizi oturtturmayacağız’ dedi toplantıda. Daha sonra buraya ofis kurdular. Ofiste kentsel dönüşümü istiyor musunuz? Diyerek imzalar toplandı. İmzalar sonucu da 3’te 2 çoğunluğu sağladık diyerek karot örneği alınması istendi. Karot testlerini istememize rağmen elimize sonuç gelmeden 5 çıktı dediler. Ama bize test sonucu ulaşmadığı halde 15 gün içinde imar yasası 39’uncu maddeye göre metruk bina ilan ederek çıkacaksınız dediler. Biz bu duruma dava açtık. Bizim binada çatlak vesaire yok. Biz 39’uncu maddeden değil kentsel dönüşümden yararlanmak istiyoruz dedik. Biz davamızı kazandık. Bize keşif gelecekti 2 ay geçti. Bu seferde belediye 2 + 1 ay vererek kentsel dönüşümden yararlanarak bizi çıkarmaya çalıştı. Biz buna da dedik. Yürütme durdurma kararı var ona rağmen çıkarıyorlar. 2 davamız da sürerken bugün bize ‘10 gün içerisinde elektrik suyunuzu kesiyoruz, boşaltın evleri’ diyerek tebliğ geldi belediyeden” şeklinde konuştu.

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