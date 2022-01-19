Beylikdüzü’nde kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı

Beylikdüzü’nde etkili olan kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Toplu taşımaya binmeye çalışan bir kadının bebeğini soğuktan korumak için battaniyeye sardığı görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da kar yağışı yer yer etkili olmaya devam ediyor. Yağış bir çok ilçeyi beyaza bürüdü. Beylikdüzü’nde sabah saatlerinde duran kar yağışı tekrar başladı. Yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Karda toplu taşıma binmeye çalışan bazı vatandaşlar zorluk yaşadı. Bir kadının bebeğini soğuktan korumak için battaniyeye ile sardığı görüldü.

"Güzel fotoğraflar ortaya çıkıyor"

Karla birlikte çok güzel fotoğraf ortaya çıktığını ifade eden Murat Aydın, “ Bir iki seferdir yağıp yağıp kısa sürüyordu. İnşallah bu sefer uzun sürer de tutar. Çok güzel fotoğraflar ortaya çıkıyor. Bir yandan da araçlar içinde zorluklar ortaya çıkıyor” dedi.

İstanbul karla daha güzel diyen Devlet Ömer, “ İstanbul karla birlikte daha güzel. Güzel manzaralar ortaya çıkıyor. Zorluklar kar yağmadan da yaşanıyor zaten. Onun için karın çok fazla etkileyeceğini sanmıyorum. En çok çocuklar seviniyor” ifadelerini kullandı.