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Beylikdüzü’nde kar yağışı
İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Beylikdüzü beyaza büründü. Sabah saatlerinde işlerine gitmeye çalışan vatandaşlar sürprizi ile karşılaştı.
Genel 19.01.2022, 10:13
İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Beylikdüzü beyaza büründü. Sabah saatlerinde işlerine gitmeye çalışan vatandaşlar sürprizi ile karşılaştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul kar yağışı gece saatlerinde etkili olmaya başlamıştı. Özellikle gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ortalığı beyaza bürüdü. Sabah evlerinden çıkan vatandaşlar kar sürpriziyle karşılaşırken, Beylikdüzü’nde kar yağışı kameraya yansıdı.