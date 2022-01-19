Son Dakika
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Merkez Bankası (BAEMB) arasında, BAE dirhemi (AED) ile Türk Lirası (TRY) para birimleri için İkili Para Takası anlaşması imzalandı. Swap anlaşmasının nominal büyüklüğü karşılıklı olarak
Beylikdüzü’nde beyaz örtü ile kaplanan çatılar havadan görüntülendi
Beylikdüzü’nde karla kaplanan çatılar ve bazı alanlar havadan görüntüledi. Görüntüde, çatıların beyaz örtü ile kaplandığı görüldü.
Genel 19.01.2022, 09:42
Beylikdüzü’nde karla kaplanan çatılar ve bazı alanlar havadan görüntüledi. Görüntüde, çatıların beyaz örtü ile kaplandığı görüldü.
İstanbul’da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı Mega kenti beyaza bürüdü. Bir çok ilçede etkili olan yağış nedeniyle evlerin çatıları beyaz örtü ile kaplandı. Beylikdüzü’nde etkili olan kar yağışıyla evlerin çatıları ve bazı alanlar beyaza büründü. kar manzaraları drone ile görüntülendi.