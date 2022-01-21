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Beylikdüzü’de kar yağışı
Beylikdüz’nde lapa lapa yağan kar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Köprüsünün üzeri beyaza bürünürken, insanlar yürümekte zorluk çekti.
Genel 21.01.2022, 17:12
Beylikdüz’nde lapa lapa yağan kar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Köprüsünün üzeri beyaza bürünürken, insanlar yürümekte zorluk çekti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından kar yağışı İstanbul’un yüksek kesimlerinde etkili olmaya başladı. Beylikdüzü’nde lapa lapa yağan kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Köprüsünün üzeri beyaza bürünürken, vatandaşlar yürümekte zorluk çekti.