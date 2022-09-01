banner591

banner528

banner590

banner547

Son Dakika

Beylikdüzü Ambarlı Liman Yolu’nu su bastı

Beylikdüzü’nde Ambarlı Liman Yolu’nu su bastı.

Genel 01.09.2022, 12:10
Beylikdüzü Ambarlı Liman Yolu’nu su bastı

Beylikdüzü’nde Ambarlı Liman Yolu’nu su bastı.

Beylikdüzü’nde aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle Ambarlı Liman Yolu’nu su bastı. Yol adeta göle dönerken, araçların güçlükle ilerlediği görüldü. Su baskını nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Bölgeye su tahliyesi için ekipler yönlendirildi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Gaziantep FK 4 10
3. Adana Demirspor 4 9
4. Konyaspor 4 8
5. Fenerbahçe 4 7
6. Başakşehir 3 7
7. Galatasaray 4 7
8. Trabzonspor 4 7
9. Kayserispor 4 6
10. Antalyaspor 4 6
11. Giresunspor 4 6
12. Alanyaspor 4 5
13. Karagümrük 3 3
14. İstanbulspor 4 3
15. Kasımpaşa 4 3
16. Sivasspor 4 2
17. Ümraniye 4 1
18. Ankaragücü 3 1
19. Hatayspor 3 0
Takımlar O P
1. Bodrumspor 3 7
2. Eyüpspor 3 7
3. Pendikspor 3 7
4. Bandırmaspor 2 6
5. Sakaryaspor 3 6
6. Samsunspor 3 5
7. Gençlerbirliği 3 4
8. Keçiörengücü 3 4
9. Boluspor 3 4
10. Göztepe 3 4
11. Adanaspor 3 3
12. Erzurumspor 3 3
13. Manisa Futbol Kulübü 2 3
14. Rizespor 2 2
15. Altınordu 3 2
16. Denizlispor 3 1
17. Ö.K Yeni Malatya 3 1
18. Tuzlaspor 3 1
19. Altay 3 0
Takımlar O P
1. Arsenal 5 15
2. M.City 5 13
3. Tottenham 5 11
4. Brighton 5 10
5. Liverpool 5 8
6. Leeds United 5 8
7. Fulham 5 8
8. Southampton 5 7
9. Chelsea 5 7
10. Brentford 5 6
11. Newcastle 5 6
12. M. United 4 6
13. Crystal Palace 5 5
14. West Ham United 5 4
15. Nottingham Forest 5 4
16. Bournemouth 5 4
17. Everton 5 3
18. Wolverhampton Wanderers 5 3
19. Aston Villa 5 3
20. Leicester City 4 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 9
2. Real Betis 3 9
3. Barcelona 3 7
4. Athletic Bilbao 3 7
5. Villarreal 3 7
6. Atletico Madrid 3 6
7. Osasuna 3 6
8. Real Sociedad 3 6
9. Mallorca 3 4
10. Almeria 3 4
11. Rayo Vallecano 3 4
12. Celta Vigo 3 4
13. Girona 3 3
14. Valencia 3 3
15. Sevilla 3 1
16. Espanyol 3 1
17. Elche 3 1
18. Getafe 3 1
19. Real Valladolid 3 1
20. Cadiz 3 0
26
parçalı az bulutlu