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Beylikdüzü Ambarlı Liman Yolu’nu su bastı
Beylikdüzü’nde Ambarlı Liman Yolu’nu su bastı.
Genel 01.09.2022, 12:10
Beylikdüzü’nde Ambarlı Liman Yolu’nu su bastı.
Beylikdüzü’nde aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle Ambarlı Liman Yolu’nu su bastı. Yol adeta göle dönerken, araçların güçlükle ilerlediği görüldü. Su baskını nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Bölgeye su tahliyesi için ekipler yönlendirildi.
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