Beykoz’da ’kinetik heykel ustası’ndan 3 metrelik dev silah heykeli

Beykoz’da yaşayan ve kendini kinetik heykel ustası olarak tanımlayan 20 yıllık demir ustası, 1 buçuk ay kadar sürede 3 metre uzunluğa ve 100 kilo ağırlığa sahip dev bir silah heykeli üretti. Dev silah heykeli, demir ustasının Beykoz’da bulunan atölyesinde sergileniyor.

Kendisini kinetik heykel ustası olarak tanımlayan ve 20 yıldır demirlere şekiller vererek heykeller yapan Zafer Erdem, 1 buçuk ay kadar sürede Magnum adını verdiği, 3 metre uzunluğunda 100 kilo ağırlığında dev silah heykeli yaptı. 42 yaşında olan ve 20 yıldır demire şekil vererek çeşitli heykeller yapan Zafer Erdem’in yaptığı heykellerin çoğunun ortak özelliği hareketli olması. Erdem, Beykoz’da bulunan atölyesinde demirden masa, sehpa, çanta, rüzgar gülü, silah gibi çeşitli tasarımlar yapmakta. Karadenizli ailenin bir ferdi olduğunu ve silahlara karşı merak duyduğunu belirten Erdem, küçük silahların yapımının yasak olmasından dolayı heykelini yapmaya karar verdiğini belirtti. Erdem yaptığı silahı Beykoz’da bulunan atölyesinde sergiliyor.

“Dünyada benim yaptıklarım dışında eşi benzeri yok”

22 yıldır demir ustası olarak demire şekil verdiğini belirten Zafer Erdem, “Rize Kalkandere’liyim. 22 yıldır demir, dekorasyon işleriyle uğraşıyorum. Zaman geçtikçe, aynı rutin işleri yaptıkça insan bazı değişiklikler yapma ihtiyacı hissediyor. Elimizde marifet varmış, demiri değiştirerek farklı şeyler yapmaya çalıştık. Dolayısıyla böyle hareketli heykeller, hareketli bir takım materyaller yapmaya başladık. Bir Karadeniz çocuğunun silah hikayesi çocukluğundan başlar. Biz silah hastası, düşkünü bir milletiz. Bu silah olayını biraz geliştirmek istedik. Biz de bunu heykel olarak daha büyük çapta yaparsak hem kuralları çiğnememiş oluruz hem de sanatımızı icra etmiş oluruz diye böyle bir şeye yöneldik ve güzel de oldu. Aşağı yukarı yapımı 1 ay kadar sürüyor. 100 kilo ağırlığındadır. Gerçeği ile aynı özelliklere sahip ve çalışma prensibi olarak aynıdır. Sadece bir silah fonksiyonelliği yoktur. 3 metre boyunda ve dünyada benim yaptıklarım dışında eşi benzeri yoktur” ifadelerini kullandı.