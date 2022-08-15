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Beykoz’da göle dönen yolda araçlar mahsur kaldı
Beykoz’da etkili olan yoğun yağış nedeniyle yollar göle dönerken bazı araçlar yolda mahsur kaldı.
Genel 15.08.2022, 12:35
Beykoz’da etkili olan yoğun yağış nedeniyle yollar göle dönerken bazı araçlar yolda mahsur kaldı.
Beykoz’da etkili olan yoğun yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış yoğunluğu nedeniyle yollar göle döndü, su seviyesi yükseldi. Bazı araçlar göle dönen yollarda mahsur kalırken, araç sürücüleri ise yolda ilerlemekte güçlük çekti.