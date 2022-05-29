Beykoz’da “Çocuk ve Yeni Medya Sempozyumu” gerçekleştirildi

Beykoz’da dijital dünyada yaşanan hızlı teknolojik gelişmelerin çocuklara ve geleceğe etkilerinin konuşulduğu ‘Çocuk ve Yeni Medya Sempozyumu’ gerçekleştirildi. Sempozyuma katılan uzman akademisyenler, yeni medyanın çocuklar üzerinde oluşturabileceği risklere yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Beykoz Belediyesi ve Uluslararası Hakların Korunması ve Eğitim Derneği (HAK-EDER) işbirliğiyle düzenlenen “Çocuk ve Yeni Medya” sempozyumu başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Marmara Üniversitesi ve Türk-Alman Üniversitesi’nin katkı verdiği sempozyum, Sağlıklı bir gelecek nesil için toplumsal olarak hareket etme sorumluluğu ve bilinciyle akademisyenler tarafından sunulan bilimsel tebliğler, sosyal medya mecralarında çocuk haklarının korunmasına yönelik yeni hukuki düzenlemelere de kaynak teşkil etti. 4 oturumdan oluşan sempozyuma, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Av. Derya Yanık, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, TBMM Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu ve birçok akademisyen katılım sağladı. Gerçekleştirilen sempozyumda, yeni medyanın çocuk üzerinde oluşturabileceği risklere yönelik değerlendirmeler ve çocukların yeni medyayla etkileşimi hukuktan, eğitime ve manevi değerlere kadar çok yönlü konular ele alındı. Öte yandan “Çocuk ve Yeni Medya Sempozyumu” ve çalıştay sonunda, bilimsel tebliğlerle çalıştay sonuçlarının yer aldığı bir de kitap yayınlanacak.

Sempozyum başkanlığını üstlenen Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, “Geleceği ıskalamamak adına, gelecekte varolmak adına metaverse dediğimiz sanal dünya olarak nitelendirdiğimiz ama yaşamımızın tam merkezinde olan burada aktif olarak kamu yöneticilerimizi, sivil toplum örgütlerini, üniversitelerin, siyasilerin, siyasi partilerin, bu işin içerisinde olmaları lazım. Eğer biz bu işin içinde olmazsak gelecekte Türkiye diye bir devlet olmayacaktır. Şuan ki anladığımız anlamda değerleriyle yürüyen şuan ki Türkiye gelecekte kesinlikle olmayacaktır. Çünkü hayatın kendisi burası olmaya doğru gidiyor bu kaçınılmaz bir gerçek, bundan sonrasında bu işin içinde mutlaka oyun kurucu olarak olmamız lazım” dedi.